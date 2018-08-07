Звезду фильма "Такси" побили в баре из-за отказа отдать микрофон

Московская полиция проверяет обстоятельства драки с участием известного французского актера Сами Насери. Звезда фильма "Такси" обратился в Институт Склифосовского после посещения караоке-бара на Тверской улице.

По некоторым данным, конфликт вспыхнул после того, как Насери отказался отдать микрофон. Сообщается, что он получил закрытую черепно-мозговую травму. Человек, который его ударил, скрылся, сейчас его ищут.