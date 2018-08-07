В Минске за незаконный доступ к государственным новостям задержаны шесть журналистов

По делу о незаконном доступе к новостям государственного агентства "Белта" задержаны шесть белорусских журналистов, передает РИА Новости.

Во вторник руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец сообщил, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о неправомерном доступе в 2017–2018 годах к информации, собственником которой является агентство "Белта"​​​.

По данным СК, в список подозреваемых попали должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Ряд их сотрудников уже задержаны. В редакциях ведутся обыски.

О задержаниях Бастунец пишет в своем Facebook.По его словам, за исключением Татьяны Коровенковой, работающей в частном информационном агентстве "Белапан", журналисты являются сотрудниками крупнейшего белорусского информационного портала tut.by.