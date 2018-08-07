В Новой Москве готовятся к открытию крупнейшего транспортного узла

К концу года Сокольническая линия метро дотянется до поселка Коммунарка в Новой Москве. Строительство нового участка, который включает в себя 4 станции, планируют завершить в декабре, тогда же состоится и технический запуск. А уже в сентябре будет открыта новая автотрасса и крупный транспортно-пересадочный узел "Саларьево".

Автомагистраль длиной в 22 километра плюс 12 километров метро — два глобальных проекта реализуются одновременно на юго-западе столицы. Трасса Солнцево-Бутово-Видное — новая дорога для Новой Москвы — готова на 85 процентов.

"Объект очень важный для жителей Новой Москвы, так как они получат связку между Калужским и Киевским шоссе и новые станции метрополитена. Но он важен и для других районов Москвы, в частности, улучшится движение на южном участке МКАДа", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Строящееся метро станет продолжением Сокольнической линии. Красная ветка удлинится на четыре станции — две подземные и две наземные.

Станция "Прокшино", как и станция "Филатов луг", наземная. С одним вестибюлем и одним пешеходным переходом над строящейся автомагистралью. Основные работы по монтажу закончены, строители приступили к отделочным.

Еще две станции мелкого заложения "Ольховая" и "Столбово" возводятся параллельно. Последняя станет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии метро — ее только предстоит построить.

Продолжение Сокольнической линии обещают закончить до конца года, автомагистраль быстрее — уже в сентябре. Для этого строители работают в круглосуточном режиме.