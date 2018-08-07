Украина собирается полностью прекратить транспортное сообщение с Россией

Первый зам постпреда украинского президента в Крыму Изет Гданов выступает за прекращение автобусного сообщения между Украиной и РФ.

Как отмечает РИА Новости, Киев не первый раз говорит о необходимости прекратить автобусное сообщение с Россией. В частности, в декабре 2017 года, министр инфраструктуры Украины выступил с подобным призывом.

Отмену железнодорожного сообщения власти Украины уже обсуждали накануне. Об этом в частности сообщал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Кроме того с октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг так же стал инициативой Киева.