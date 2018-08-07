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7 августа 201818:44

Знаменитый хоккеист Уэйн Гретцки стал послом "Куньлкнь"

galleryhip.com

Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки стал послом клуба КХЛ "Куньлунь". Легенда НХЛ займется продвижением клуба на территории Китая.

"Имя Гретцки – это огромный толчок для развития хоккея в Китае. Вклад этого человека в развитие хоккея неоценим. Теперь он станет частью развития хоккея в Китае и поможет нации, принимающей зимние Олимпийские игры 2022 года, увлечься этим видом спорта, особенно это касается молодежи", приводит слова исполнительного директора "Куньлуня" Ао Мэн"Р-Спорт.

При клубе "Куньлунь" будет создана школа Уэйна Гретцки, в которой будут учится юные хоккеисты от 7 до 17 лет. Четырехкратный победитель Кубка Стэнли 12 по 18 сентября планирует посетить Пекин, Шэньчжэнь и Шанхай.

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