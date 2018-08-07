Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 августа 201821:10 Салима Зариф

Шутка или интрига: в Гатчине нашли письмо Жан-Жака Руссо

Мог ли французский мыслитель Жан-Жак Руссо тайно посетить Россию и встретиться с Екатериной Великой? Об этом якобы свидетельствует обнаруженная в Гатчине рукопись (там находилось имение фаворита Екатерины, графа Григория Орлова). По мнению любителей "альтернативной" истории, гость мог скрыть свою поездку под Петербург, но вряд ли смог бы скрыть свой стиль письма.

В старинном районе Гатчины — Егерской Слободе — в подвале одного из домов найдены бумаги, написанные от лица французского философа и просветителя Жан-Жака Руссо. Любопытнейшая интрига, ведь известно: граф Григорий Орлов, действительно, приглашал Руссо в Гатчину, но тот ответил вежливым отказом. Сразу родилась версия — француз все же приезжал! Инкогнито.

На пожелтевших страницах — история о том, как мыслитель проснулся поздним утром на гатчинской мызе, отправился гулять встретил придворного архитектора Антонио Ринальди, упал в обморок при виде водопада, а когда очнулся увидел склонившихся над ним императрицу Екатерину и графа Орлова. Перевод сделала группа гатчинских энтузиастов, которым предложили купить рукопись за 500 евро.

"Мы все разругались в нашей группе краеведов-любителей. Часть сказала, что это ерунда, часть поверила яростно", — рассказывает Алексей Беляев.

Рукопись купил в результате неизвестный коллекционер, осталась только копия. На первой странице проставлена римская цифра "13", словно указывая, что перед нами продолжение 12-томной исповеди-автобиографии философа. В рукописи Жан-Жака называют Иваном Яковлевичем, так действительно именовали Руссо в России. Упоминается его нашумевший трактат "Эмиль или О воспитании". Но что совершенно немыслимо для пуританского XVIII века — обсуждается судьба побочного сына Екатерины Алексея.

Вот цитата из найденного письма: "Горячо обсуждали моего "Эмиля" и мнения разделились. Григорий то и дело бил кулаком по столу с такой силой, что охотничий сервиз с дребезгом подскакивал в воздух: "Черта лысого тебе, Катя, а не Пажеский корпус!".

Ринальди тоже в выражениях не стесняется: "Мы застали работников, починявших старый арочный мост. Едва держась на ногах и распевая озорную песню, они катили на бревнах и клали в стенку тесаные камни. Не без робости я спросил архитектора – "Уж не пьяны ли его каменщики?".
"Мои каменщики? Я не я, и кобыла не моя! Еще как пьяны!".

"Этот документ появился ниоткуда и исчез как бы в никуда, — рассуждает Дмитрий Гутнов, доктор исторических наук. – Ну, я полагаю, что это фальшивка".

В Российской национальной библиотеке хранятся подлинные бумаги Руссо. Почерк, действительно, похож. Но все же хранители уверены: автор гатчинской рукописи — точно не Жан-Жак. Текст заведомо шуточный и написан на простом французском.

"Немножко вызывает подозрение написание русских имен, потому что в XVIII и XIX веке по-другому записывали русские имена по-французски, — отмечает заведующая Библиотекой Вольтера Российской национальной библиотеки Наталия Сперанская. — И можно было бы предположить, что это вообще сделано в наши дни, однако есть такие детали, которые все же указывают на XIX век".

Исследователи считают, что рукопись датирована концом XIX века, тогда же были опубликованы воспоминания Екатерины, к которым в тексте немало отсылок. Автор, скорее всего, очень образованный, ироничный человек. Его изящная шутка, спустя более чем век вновь на слуху. Шалость удалась.

Сейчас

21:46

Пожар на станции в Германии: эвакуированы сотни человек

21:14

Испанцы по ошибке выпустили ракету над Эстонией

18:35

Лещенко заявил, что Кобзон не выписался из больницы

17:06

Кобзон выписался из больницы

16:32

Украина собирается полностью прекратить транспортное сообщение с Россией

15:55

В Минске задержаны шесть журналистов

15:36

Избитый в ярославской колонии Макаров попал в ШИЗО за отказ мыть туалет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Испанцы по ошибке выпустили ракету над Эстонией

Испанцы по ошибке выпустили ракету над Эстонией

37 минут назад
Юлия Ефимова принесла сборной России очередное золото чемпионата Европы

Юлия Ефимова принесла сборной России очередное золото чемпионата Европы

2 часа назад
Большой синяк под глазом: с кем подрался в Москве звездный француз

Большой синяк под глазом: с кем подрался в Москве звездный француз

57 минут назад
Пожар на станции в Германии: эвакуированы сотни человек

Пожар на станции в Германии: эвакуированы сотни человек

25 минут назад
Трамп добивается ухода Ирана с международной сцены

Трамп добивается ухода Ирана с международной сцены

1 час назад
"Тюрьма лучше, чем жить с ним": в "Прямом эфире" - откровения сестер, убивших отца

"Тюрьма лучше, чем жить с ним": в "Прямом эфире" - откровения сестер, убивших отца

3 часа назад
10 регионов с самыми низкими тарифами ЖКХ

10 регионов с самыми низкими тарифами ЖКХ

8 часов назад
Нужна помощь: Машу Кирюхину спасет лекарство

Нужна помощь: Машу Кирюхину спасет лекарство

06.08.2018 09:10
Зарубина рассказала, как ради московской прописки Малинин подарил ей крестик жены

Зарубина рассказала, как ради московской прописки Малинин подарил ей крестик жены

6 часов назад
Проблема в документах, а не в навозе: юную наездницу обвинили в нападении на полицейских

Проблема в документах, а не в навозе: юную наездницу обвинили в нападении на полицейских

7 часов назад
Умер создатель мультгероев "Простоквашина" Аркадий Шер

Умер создатель мультгероев "Простоквашина" Аркадий Шер

8 часов назад
Ботокс: зачем нам вводят яд?

Ботокс: зачем нам вводят яд?

8 часов назад
Украина собирается полностью прекратить транспортное сообщение с Россией

Украина собирается полностью прекратить транспортное сообщение с Россией

5 часов назад
Дорогая моя столица: что иностранцы думают про Москву

Дорогая моя столица: что иностранцы думают про Москву

4 часа назад
Дмитрий Медведев. Интервью газете "Коммерсантъ". Полная версия

Дмитрий Медведев. Интервью газете "Коммерсантъ". Полная версия

10 часов назад
281
Спасите Диму из заточения смерти

Спасите Диму из заточения смерти

11 часов назад
Расскажите, какой вы фермер, и выиграйте 1 млн рублей! Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Расскажите, какой вы фермер, и выиграйте 1 млн рублей! Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

06.08.2018 15:40
Шутка или интрига: в Гатчине нашли письмо Жан-Жака Руссо

Шутка или интрига: в Гатчине нашли письмо Жан-Жака Руссо

1 час назад
Планету бросает в жар: Европа и США не справляются с пожарами

Планету бросает в жар: Европа и США не справляются с пожарами

1 час назад
Основатель крупнейшего фестиваля христианского рока получил 18 лет за насилие над детьми

Основатель крупнейшего фестиваля христианского рока получил 18 лет за насилие над детьми

1 час назад
Skoda привезла в Россию самый навороченный Kodiaq

Skoda привезла в Россию самый навороченный Kodiaq

3 часа назад
Лещенко заявил, что Кобзон не выписался из больницы

Лещенко заявил, что Кобзон не выписался из больницы

3 часа назад
С парковки в реанимацию: добить пострадавшего мужчине с ножом помешала жена

С парковки в реанимацию: добить пострадавшего мужчине с ножом помешала жена

3 часа назад
Volkswagen Polo 2019 для России: шире оснащение и новая спецверсия

Volkswagen Polo 2019 для России: шире оснащение и новая спецверсия

4 часа назад
В Москве простились с убитыми в Африке журналистами

В Москве простились с убитыми в Африке журналистами

4 часа назад
Искусственный интеллект научился создавать лица, мотивирующие клиента совершать покупки

Искусственный интеллект научился создавать лица, мотивирующие клиента совершать покупки

4 часа назад
На Украине умер актер из сериала "Возвращение Мухтара"

На Украине умер актер из сериала "Возвращение Мухтара"

4 часа назад
В Москве отреставрируют дом, помнящий Наполеона

В Москве отреставрируют дом, помнящий Наполеона

4 часа назад
AMD объявила цену 32-ядерного процессора

AMD объявила цену 32-ядерного процессора

5 часов назад
В 52 года ушел из жизни бас-гитарист и художник группы "Кино" Андрей Крисанов

В 52 года ушел из жизни бас-гитарист и художник группы "Кино" Андрей Крисанов

5 часов назад
Сточные воды в Москве чистят гиацинтами

Сточные воды в Москве чистят гиацинтами

5 часов назад
Новый датчик движения обнаружит даже дыхание человека

Новый датчик движения обнаружит даже дыхание человека

5 часов назад
Житель Самары превратил комнату в помойку, чтобы спасти ее от преступников

Житель Самары превратил комнату в помойку, чтобы спасти ее от преступников

5 часов назад
В Голливуде собираются убрать звезду Трампа с "Аллеи славы"

В Голливуде собираются убрать звезду Трампа с "Аллеи славы"

6 часов назад
Синхронистка Светлана Колесниченко снова стала чемпионкой Европы

Синхронистка Светлана Колесниченко снова стала чемпионкой Европы

6 часов назад
В Минске за незаконный доступ к государственным новостям задержаны шесть журналистов

В Минске за незаконный доступ к государственным новостям задержаны шесть журналистов

6 часов назад
Избитый в ярославской колонии Макаров попал в ШИЗО за отказ мыть туалет

Избитый в ярославской колонии Макаров попал в ШИЗО за отказ мыть туалет

6 часов назад
Алишер Усманов признал факт продажи акций "Арсенала"

Алишер Усманов признал факт продажи акций "Арсенала"

6 часов назад
Женщины чаще умирают от сердечного приступа, если их лечит мужчина-врач

Женщины чаще умирают от сердечного приступа, если их лечит мужчина-врач

6 часов назад
Гибель врачей: в Донбассе противотанковой ракетой уничтожена скорая помощь

Гибель врачей: в Донбассе противотанковой ракетой уничтожена скорая помощь

6 часов назад
В аэропорту Франкфурта из-за пассажира с ребенком эвакуировали сотни людей

В аэропорту Франкфурта из-за пассажира с ребенком эвакуировали сотни людей

7 часов назад
АвтоВАЗ анонсировал пять "таинственных" премьер

АвтоВАЗ анонсировал пять "таинственных" премьер

7 часов назад
Авария вертолета Ми-171А2 во время испытаний в Приэльбрусье попала на видео

Авария вертолета Ми-171А2 во время испытаний в Приэльбрусье попала на видео

7 часов назад
В США фильм с Джонни Деппом сняли с проката за месяц до премьеры

В США фильм с Джонни Деппом сняли с проката за месяц до премьеры

7 часов назад
Россия как источник вдохновения: русские народные мотивы в работах западных дизайнеров

Россия как источник вдохновения: русские народные мотивы в работах западных дизайнеров

8 часов назад
В ВСУ узаконят бандеровское приветствие "Слава Украине!"

В ВСУ узаконят бандеровское приветствие "Слава Украине!"

8 часов назад
30 интересных фактов о Винни-Пухе, которые вы не знаете

30 интересных фактов о Винни-Пухе, которые вы не знаете

9 часов назад
Анонсирован симулятор пчелы - самая странная игра года

Анонсирован симулятор пчелы - самая странная игра года

9 часов назад
Итоги 08.08.08: Медведев рассказал, что может взорвать мир на Кавказе

Итоги 08.08.08: Медведев рассказал, что может взорвать мир на Кавказе

9 часов назад
Epic fail: шестеро человек два года рыли тоннель к нефтепроводу, но были схвачены за 3 метра до него

Epic fail: шестеро человек два года рыли тоннель к нефтепроводу, но были схвачены за 3 метра до него

10 часов назад
Видеоигры помогут детям похудеть

Видеоигры помогут детям похудеть

10 часов назад
Маленькие собаки метят территорию на большей высоте, чтобы казаться крупнее

Маленькие собаки метят территорию на большей высоте, чтобы казаться крупнее

11 часов назад
Содержание формы: "тайные покупатели" проверили одежду для школьников

Содержание формы: "тайные покупатели" проверили одежду для школьников

14 часов назад