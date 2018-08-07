Шутка или интрига: в Гатчине нашли письмо Жан-Жака Руссо

Мог ли французский мыслитель Жан-Жак Руссо тайно посетить Россию и встретиться с Екатериной Великой? Об этом якобы свидетельствует обнаруженная в Гатчине рукопись (там находилось имение фаворита Екатерины, графа Григория Орлова). По мнению любителей "альтернативной" истории, гость мог скрыть свою поездку под Петербург, но вряд ли смог бы скрыть свой стиль письма.

В старинном районе Гатчины — Егерской Слободе — в подвале одного из домов найдены бумаги, написанные от лица французского философа и просветителя Жан-Жака Руссо. Любопытнейшая интрига, ведь известно: граф Григорий Орлов, действительно, приглашал Руссо в Гатчину, но тот ответил вежливым отказом. Сразу родилась версия — француз все же приезжал! Инкогнито.

На пожелтевших страницах — история о том, как мыслитель проснулся поздним утром на гатчинской мызе, отправился гулять встретил придворного архитектора Антонио Ринальди, упал в обморок при виде водопада, а когда очнулся увидел склонившихся над ним императрицу Екатерину и графа Орлова. Перевод сделала группа гатчинских энтузиастов, которым предложили купить рукопись за 500 евро.

"Мы все разругались в нашей группе краеведов-любителей. Часть сказала, что это ерунда, часть поверила яростно", — рассказывает Алексей Беляев.

Рукопись купил в результате неизвестный коллекционер, осталась только копия. На первой странице проставлена римская цифра "13", словно указывая, что перед нами продолжение 12-томной исповеди-автобиографии философа. В рукописи Жан-Жака называют Иваном Яковлевичем, так действительно именовали Руссо в России. Упоминается его нашумевший трактат "Эмиль или О воспитании". Но что совершенно немыслимо для пуританского XVIII века — обсуждается судьба побочного сына Екатерины Алексея.

Вот цитата из найденного письма: "Горячо обсуждали моего "Эмиля" и мнения разделились. Григорий то и дело бил кулаком по столу с такой силой, что охотничий сервиз с дребезгом подскакивал в воздух: "Черта лысого тебе, Катя, а не Пажеский корпус!".

Ринальди тоже в выражениях не стесняется: "Мы застали работников, починявших старый арочный мост. Едва держась на ногах и распевая озорную песню, они катили на бревнах и клали в стенку тесаные камни. Не без робости я спросил архитектора – "Уж не пьяны ли его каменщики?".

"Мои каменщики? Я не я, и кобыла не моя! Еще как пьяны!".

"Этот документ появился ниоткуда и исчез как бы в никуда, — рассуждает Дмитрий Гутнов, доктор исторических наук. – Ну, я полагаю, что это фальшивка".

В Российской национальной библиотеке хранятся подлинные бумаги Руссо. Почерк, действительно, похож. Но все же хранители уверены: автор гатчинской рукописи — точно не Жан-Жак. Текст заведомо шуточный и написан на простом французском.

"Немножко вызывает подозрение написание русских имен, потому что в XVIII и XIX веке по-другому записывали русские имена по-французски, — отмечает заведующая Библиотекой Вольтера Российской национальной библиотеки Наталия Сперанская. — И можно было бы предположить, что это вообще сделано в наши дни, однако есть такие детали, которые все же указывают на XIX век".

Исследователи считают, что рукопись датирована концом XIX века, тогда же были опубликованы воспоминания Екатерины, к которым в тексте немало отсылок. Автор, скорее всего, очень образованный, ироничный человек. Его изящная шутка, спустя более чем век вновь на слуху. Шалость удалась.