Основатель крупнейшего фестиваля христианского рока получил 18 лет за насилие над детьми
75-летний пастор Гарри Томас из американского Медфорда, штат Нью-Джерси, получил 18 лет тюрьмы за насилие над несовершеннолетними. Мужчина является основателем крупнейшего в стране фестиваля христианского рока Creation Music Festival, который проводится с 1979 года, сообщает Consequence of Sound.
Суд признал Томаса виновным в изнасиловании четырех несовершеннолетних, а также в "неуместных взаимодействиях" еще с двумя подростками. Растлением малолетних пастор занимался на протяжение 16 лет. Представители власти заявили, что подсудимый, скорее всего, пробудет за решеткой до конца своих дней.
Основатель фестиваля Creation Music признал свою вину и разрыдался в зале суда.
"Я раскаиваюсь в том, что причинял людям боль, мне очень стыдно. Я согласен со всем, что написано в Священном Писании. Было бы лучше, если бы мне повесили камень на шею и бросили в море. Я это заслужил", — завил Томас.
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