"Челси" готов заплатить за Аррибасалагу 80 миллионов евро

Английский "Челси" намерен приобрести вратаря "Атлетика" Кепу Аррибасалагу. Лондонцы готовы заплатить за вратаря сборной Испании 80 миллионов евро.

Основной вратарь "Челси" Тибо Куртуа намерен перейти в мадридский "Реал", и лондонцы в срочном порядке ищут ему замену. "Синие" готовы приобрести голкипера "Атлетика" Кепу Аррибасалагу. При этом англичане готовы заплатить 80 миллионов евро. Если сделка состоится, то 23-летний баск станет самым дорогим вратарем мира.

Долгое время самым дорогим вратарем был Джанлуиджи Буффон, купленный "Ювентусом" у "Пармы" в 2001 году за 55 миллионов евро. В июле этот рекорд был перекрыт "Ливерпулем", заплатившим за голкипера "Ромы" бразильца Алиссона Беккера 62,5 миллиона.