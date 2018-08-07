Актера Ивана Бортника готовят к операции

Состояние здоровья народного артиста России Ивана Бортника врачи оценивают как стабильное, в настоящее время актера готовят к операции.

Об этом ТАСС рассказали в Театре на Таганке, в труппе которого служит Иван Сергеевич.

СМИ сообщают, что 79-летний Бортник был госпитализирован по подозрению в переломе шейки бедра, у него открылось кровотечение.

Он родился 16 апреля 1939 года в Москве. В 1961 году окончил московское театральное училище имени Щукина, где учился на курсе Владимира Этуша. Поступил на службу в театр имени Гоголя. В 1967 году перешел в Театр на Таганке под руководством Юрия Любимова, где сдружился с Владимиром Высоцким.

Участвовал во многих спектаклях театра — "Пугачёв", "Мать", "На дне", "Живой", "Деревянные кони", "Борис Годунов".

Кинодебют состоялся в 1961 году – в картине Всеволода Воронина "Исповедь" Бортник сыграл художника Василия. Снимался в десятках картин, среди которых кинокартинах "Место встречи изменить нельзя", "Родня", "Зеркало для героя", "Мусульманин", "Антикиллер" и других.