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Отмена роуминга 1 час назад

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7 августа 201822:30 Наиля Аскер-Заде

Отступать дальше некуда: операторы отменят плату за входящие в роуминге

Российские сотовые операторы отменяют плату за входящие звонки в роуминге по всей стране. Подорожает ли связь?

Еще год назад Федеральная антимонопольная служба предписала МТС, "Мегафону", "Вымпелкому" и Tele2 изменить необоснованно высокие тарифы при поездках по России. По мнению регулятора, их тарифная политика нарушает закон о защите конкуренции. В итоге компаниям дали отсрочку до конца августа этого года, а весной ФАС завела против операторов административные дела. Очередное заседание по этому вопросу состоится 8 августа.

"Компании заявили о готовности устранить нарушения в добровольном порядке, — констатировал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. — Вчера поздно вечером две компании уже объявили о том, что они собираются устранить нарушения. Пока третья компания еще соответствующие материалы и документы у нее находятся в стадии подготовки".

Вот, например если московский абонент "Вымпелкома" или "Мегафона" сегодня поедет в любой другой город нашей страны, входящий звонок для него будет стоить 5 рублей в минуту. Примерно такие же тарифы — и у других операторов. Но теперь входящие станут бесплатными. Первым на новых условиях станет работать "Вымпелком", то есть "Билайн". Абоненты смогут не платить за услугу уже с 20 августа.

"Входящие звонки сейчас будут абсолютно бесплатны, то есть будут стоить ноль, ничего. Исходящие звонки мы также понижали в поездках по России в этом году", — подтвердила исполнительный вице-президент ПАО "Вымпелком" Ирина Лебедева.

В "Мегафоне" процесс отмены платы начнется в августе. "У нас очень много разных тарифных планов, соответственно, для большей части абонентов, это примерно 90 процентов наших абонентов, изменения вступят в силу в августе. Для оставшейся части — до середины сентября", — обещает
директор по связям с общественностью ПАО "Мегафон" Александр Борейко.

В Tele2 говорят о том, что внутрисетевой роуминг на большинстве тарифов уже отменен. В МТС сроков пока не называют. "МТС провела все необходимые работы, все эти необходимые технические мероприятия для того, чтобы в ближайшее время входящие вызовы в путешествиях по России для абонентов стали бесплатными", — говорит при этом пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

Почему сотовые операторы так долго думали и не исполняли требование ФАС — понятно: они не хотели терять деньги. Правда, сейчас обещают: цены на связь расти не будут. В ФАС также не ждут роста цен. И объясняют это так. "Мы считаем, что основание для роста цен на услуги связи, сотовой связи не имеется, — говорит Анатолий Голомолзин. — Когда услуги будут стоить ровно столько же, сколько они стоят в домашнем регионе, соответственно, абоненты начнут гораздо больше и чаще использовать услуги голосовой связи и СМС, и доступ в Интернет".

А уже этой осенью в Госдуме обсудят полную отмену национального роуминга в России.

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