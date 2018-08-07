Неизвестный открыл стрельбу возле библиотеки во Флориде

В округе Броуард (Флорида, США) в результате стрельбы, которую открыл неизвестный возле библиотеки, ранен один человек. Инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл. Люди из библиотеки были экстренно эвакуированы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию, взрослый мужчина получил ранение рядом с библиотекой, его доставили в местную больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.