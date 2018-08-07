"Валенсия" хочет вернуть Черышева

Полузащитник сборной России Денис Черышев может сменить один испанский клуб на другой. В услугах 27-летнего футболиста "Вильярреала" заинтересована "Валенсия".

Денис уже имеет опыт выступлений за "Валенсию". В 2016 году Черышев был арендован "Валенсией" у "Реала". Но по истечению арендного договора россиянин вернулся в Мадрид, а оттуда перешел в "Вильярреал".

В приобретении Черышева заинтересован главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль, сообщает "Спорт-Экспресс". На него произвело впечатление выступление Дениса на чемпионате мира 2018. Полузащитник принял участие в пяти матчах сборной России, в которых забил четыре мяча.