ЧП с ракетой в Эстонии: испанские ВВС отлетались, их меняют португальцы

Подразделение ВВС Испании отстранено от полетов в связи со случайным запуском боевой ракеты в небе над Эстонией. До выяснения ситуации испанцев сменят португальские истребители. Идут поиски ракеты, которая, по предположениям СМИ, могла улететь в Россию.

Ракета класса "воздух-воздух" была выпущена самолетом ВВС Испании Eurofighter над населенным пунктом Пангоди. Ракета обладает режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на землю; ее сейчас ищут. Местные СМИ полагают, что ракета, радиус полета которой составляет 100 километров, в худшем случае могла оказаться в эстонско-российской приграничной зоне или вообще улететь за восточную границу.

С 2004 года охраной воздушного пространства Эстонии занимаются самолеты стран НАТО, которые базируются в Литве, сообщает РИА Новости.