Стрельба во Флориде: пострадал один человек

В результате стрельбы возле библиотеки в городе Форт-Лодердейл (США, штат Флорида) пострадал один человек. Стало известно, что стрельба началась после конфликта, вспыхнувшего между двумя мужчинами.

Посетители и сотрудники библиотеки, которая является главной в округе Броуард, были эвакуированы. Пострадавший госпитализирован, сведений о его состоянии пока нет, передает ТАСС.

Злоумышленник, устроивший стрельбу, сумел скрыться. Ведутся его поиски.