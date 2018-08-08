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8 августа 201801:33 Алексей Конопко

Порошенко внедряет в украинскую армию идеологию бандеровщины

Лозунг бандеровцев "Слава Украине!" станет официальным приветствием в Вооруженных силах Незалежной. Внести изменения в воинский устав поручил президент Порошенко.

"Здравия желаем, товарищ командир!" Такое приветствие, пусть даже на украинском, чиновников Украины больше не устраивает. И дело не в исторических ассоциациях к слову "товарищ": рано или поздно "декоммунизация" все равно добралась бы до армии. Просто новая, образца 2014 года ментальность требует новых вербальных якорей.

Петр Порошенко поручил разработать законопроект, согласно которому будет заменено воинское приветствие в ВСУ советского образца на "Слава Украине!" и "Героям слава!" Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак. Министр также подтвердил, что во время военного парада в День Независимости в Киеве 24 августа в качестве воинского приветствия будут использоваться "Слава Украине!" и "Героям слава!" "Во время проведения парада мы как раз покажем, что это более украинское, более наше", — заявил он.

В том, что в соответствующем видеоролике украинский президент садится именно в немецкую машину – Mercedes, — кто-то из патриотов Майдана, пожалуй, мог бы увидеть символ. "Более украинское" от министра Полторака – это лозунг даже не нацистов, а тех, кто, по мнению многих историков, превзошел Третий рейх в жестокости.

"Было ясно, что немцы делают ставку на украинские националистические организации – ОУН (запрещена в РФ). Они должны были помогать немцам убивать поляков и евреев, — говорит Владимир Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. — Изначально выражение носило такой характер – это с 1939 года: "Слава Украине, вождю слава" и сопровождалось выбрасыванием вверх правой руки".

Сколько всего убили именно члены запрещенной в России ОУН-УПА, сейчас сказать сложно. Во время войны почти каждый второй вошел в состав дивизии СС "Галичина". В результате одной только "Волынской трагедии" от рук ОУНовцев погибли 80 тысяч поляков и украинцев. А уже после 9 мая националисты десятками тысяч убивали мирных советских жителей, в том числе детей и женщин.

Впрочем, в украинских источниках сегодня все представляют иначе. Революция, гетманщина Скоропадского – якобы там-то и родился лозунг. Вот только в документах, на которые ссылаются, есть разве что "Слава Украине". В нынешнем виде у приветствия вполне однозначное место и время рождения.

"Убивалось мирное, гражданское население, сжигались деревни, убивалось и местное собственное население! Украинцев, евреев, русских! Это был именно геноцид, — поясняет Владимир Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. — Вот под этим именно лозунгом".

Новое приветствие – далеко не первый шаг Порошенко куда-нибудь, лишь бы от России. Президент уже перенес праздники Защитника Отечества, пограничников и флота, сменил название ВДВ и цвет беретов у морской пехоты. За отказ носить "нововведение" на голове в полном составе был уволен батальон морпехов.

"Он вносит в ряды армии идеологию бандеровщины, — считает Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель "КП". — Часть украинской армии может не принять такой оборот дела. Недавно Полторак в письме Гройсману написал, что 11 тысяч офицеров за первую половину года сбежало, до конца года намереваются сбежать еще 19 тысяч. Таким образом мы имеем фактор разложения армии Украины!"

Встречать войска по-новому Полторак собирается уже на параде ко Дню независимости страны. Там же ждут колонны НАТОвцев. Но гостям из ФРГ в их составе едва ли станут что-то объяснять. Маршу в колоннах, прославляющих нацизм, сегодняшние немцы обрадуются вряд ли.

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