США потребовали от Порошенко выполнить все условия МВФ

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Украины Петра Порошенко к выполнению Украиной требований Международного валютного фонда (МВФ).

По словам представителя госдепа Хезер Науэрт, Майкл Помпео приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ​​​.

Закон об антикоррупционном суде – одно из таких требований для продолжения кредитования Киева. Судьи будут избираться на открытом конкурсе, а отбор будет проводить Высшая квалификационная комиссия. Помогать в этом ей будет общественный совет международных экспертов, который имеет право вето для блокирования недобропорядочных кандидатов на должности судей (это был один из важнейших моментов в законопроекте).

Еще одним требованием МВФ к Украине является резкое повышение цен на газ для населения, уравняв их с ценами для промышленных потребителей.

Как заявил ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в ближайшие четыре года Украина должна погасить долги в 27 млрд долларов, а без новых кредитов ЕС и МВФ это не сделать.