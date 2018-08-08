Авиакомпания Utair заменила самолет, чтобы перевезти пассажира на носилках

Авиакомпания Utair заменила самолет на воздушное судно большего размера на одном из рейсов из Москвы в Самару.

Дело в том, что один из пассажиров при покупке билета не сообщил, что для безопасного перелета ему нужно не одно, а 12 мест. Из-за состояния здоровья ему требовались носилки, сообщает "Россия 24". В итоге борт, на котором он планировал улететь, отправился без него, а вот на следующем в салоне сняли кресла, чтобы установить носилки.

"На рейс явился маломобильный пассажир, у которого, к сожалению, не было особых пометок в билете. Поэтому мы заранее не знали, что будет потребность организовать специальную перевозку, — пояснил Павел Пермяков, президент "Utair – пассажирские авиалинии". — В самолете не было возможности поставить носилки и разместить пассажира".

По словам Пермякова, поскольку самолет был полный, авиакомпания не могла оперативно отреагировать и приняла решение установить носилки на следующий рейс, который вылетает в Самару. Для того, чтобы это сделать, пришлось заменить самолет на больший по размеру.