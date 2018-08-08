Опубликовано видео автомобилей, полыхающих после ДТП на трассе под Краснодаром

Очевидцы запечатлели на видео последствия масштабной аварии, произошедшей, как сообщалось ранее, вечером во вторник, 7 августа, на трассе М-4 "Дон" под Краснодаром.

По имеющимся сведениям, около населенного пункта Индустриальный столкнулись три фуры и легковой автомобиль. После ДТП транспортные средства вспыхнули и полностью выгорели.

К счастью, никто из участников инцидента серьезно не пострадал.