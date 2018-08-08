6 рублей 23 копейки: владелец богатого "крестьянского" клада так и не вернулся за ним после Смуты

Сотрудники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН во время охранных раскопок перед строительством автотрассы в Павлово-Посадском районе Московской области обнаружили клад начала XVII века: керамический сосуд с 623 серебряными монетами, отчеканенными во время царствований Ивана Грозного и Бориса Годунова. Это первый крупный "крестьянский" (то есть зарытый крестьянином) клад с таким составом, найденный археологами в целости и сохранности. Это позволяет реконструировать ситуацию, в которой он был спрятан. После изучения клад, как того требует закон, будет передан в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья.

"Этот клад поразил даже опытных специалистов. Его уникальность заключается не только в крупном размере и необычном составе, но и в его целостности. Он найден в процессе археологических раскопок, ни одна монета не утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ (на месте – прим. ред.), то есть там, где 400 лет назад её закопал хозяин", – говорит заместитель директора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.

История клада возле деревни Большие Дворы Павлово-Посадского района опосредованно связана с историей открытия Америки. С начала XVI века испанские галеоны начинают привозить в Европу огромное количество серебра из американских рудников, и в результате его стоимость падает. Примерно в 20-х годах XVI века этот процесс доходит и до России. Серебро на Руси тогда было главным монетным металлом: золотых монет чеканилось мало – как правило, это была царская награда за какие-либо заслуги. В обращении в основном были серебряные и медные монеты: копейка ("новгородка", новгородская денга), денга (полкопейки, "московка", или московская денга), полушка (четверть копейки). На тот момент в России не было серебряных рудников, и монеты чеканились из ефимочного серебра, то есть из привозных западно-европейских иоахимсталеров – крупной серебряной монеты, производимой в Иоахимстале в Богемии. В России в основу названия была взята первая часть слова, и серебряные монеты получили название "ефимков". С падением стоимости серебра в Россию поступают крупные партии талеров, из которых начинают чеканить серебряные копейки.

Тогда же российские дворяне, состоящие на военной службе, начинают брать часть оброка с крестьян не натуральным продуктом, а деньгами, которые нужны на покупку лошадей, оружия и на появившиеся тогда в России предметы роскоши. Крестьяне вынуждены выходить на рынок: продавать урожай, меха, мёд, ткани и другие товары собственного производства. В результате у крестьян появляются деньги, которые нужно где-то хранить.

Поскольку крестьянские дома (и большая часть городских построек) были деревянными и часто горели, самым надёжным способом хранения денег в то время становится керамический сосуд, который прячут в подполье или зарывают в землю возле дома.

С середины XVI века "крестьянские" клады становятся настолько обычным явлением, что гончары начинают делать кубышки – керамические сосуды для хранения денег. Кубышки были с широким туловом и очень узким горлом, чтобы, если сосуд случайно упал набок или перевернулся, из него выпала бы только небольшая часть денег, а остальные монеты застряли в узком горлышке. Горло кубышки закрывали какой-либо пробкой – деревянной, восковой или матерчатой. Прятали сосуды с монетами в подполье жилых и хозяйственных построек, во дворах, в приметных уголках садов и огородов.

"Фактически сколько было в деревне домов, столько и было кладов. Другое дело, что большую часть из них доставали сами владельцы и пускали в оборот. Но ежегодно по стране около сотни кладов оставались в земле: их владельцы умирали, уходили на войну и не возвращались", – говорит Василий Зайцев, старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея.

Такой "крестьянский" клад и нашли археологи на селище недалеко от современного поселка Большие Дворы Павлово-Посадского района. Поселение на этом месте, как полагают исследователи, существовало с домонгольских времен (XII–XIII век) и было жилым вплоть до XIX века. Довольно крупное (площадью в несколько тысяч квадратных метров) селище было открыто в 2015 году во время государственной историко-культурной экспертизы перед строительством скоростной автодороги М7 (Москва – Нижний Новгород – Казань). В 2018 году здесь начались спасательные археологические раскопки, в ходе которых учёные обнаружили тысячи артефактов – обломки керамической посуды, предметы быта, украшения. Были найдены и остатки деревянных построек, некоторые из которых относятся к концу XVI – началу XVII веков. На территории одного из дворов был найден клад – керамический сосуд-кубышка с серебряными монетами внутри.

Главная ценность клада, найденного возле Больших Дворов, в том, что он попал в руки археологов неразграбленным. Это позволяет воссоздать исторический контекст, в котором был сформирован клад, точно датировать его и нарисовать "портрет" хозяина клада. Изъятие даже одной монеты из клада или одного, как показалось бы неспециалистам, самого незначительного предмета влияет на правильность "прочтения": например, убранная монета может оказаться самой "старшей" или наоборот, "младшей", то есть более раннего и позднего года выпуска, что сильно изменяет датировку. Если клад находят чёрные копатели, то они редко бывают заинтересованы в тщательном исследовании всего культурного слоя, который дает наиболее полное представление не только о номинальной стоимости клада на антикварном рынке, но об условиях его формирования, об условиях жизни, бытовом устройстве и в конечном итоге о широком историческом контексте, в который оказался включен этот клад.

Находка в Больших Дворах позволит реконструировать полную картину жизни этого поселения и отчасти – хозяина клада. Уже сейчас понятно, что он был человеком состоятельным по крестьянским меркам: клад закопан во дворе, где также находился ледник с каменной обкладкой стен, а рядом стоял большой жилой дом.

Клад состоит из серебряных монет эпохи Ивана IV и Бориса Годунова. Почти 98% этих монет относится к периоду царствования Бориса, правившего в 1598–1605 годах: следовательно, клад был спрятан в самом начале XVII века, незадолго до Смутного времени – возможно, в 1601–1603 годах. Но особенно интересно, что большую часть клада составляют новые, не успевшие побывать в обращении монеты. Ранее археологи не находили "крестьянские" клады с такой крупной суммой и с таким необычным составом.

"Большая часть клада – это новые, только что отчеканенные, ни разу не бывшие в обороте монеты. Они не только не стёрлись – на них даже сохранились заусенцы, оставшиеся от чеканки. Это совершенно не свойственно крестьянским кладам, но тем не менее это именно он, потому что был закопан на территории небольшого поселения, в котором к началу XVII века было три-четыре двора", – отмечает Энговатова.

Всего в кубышке археологи нашли шесть рублей 23 копейки. По тем временам это была довольно большая сумма, на которую можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой. Размеры клада в Больших Дворах в два-три раза больше обычных "крестьянских" кладов XVI – начала XVII века, в которых было от 100 до 300 серебряных копеек. Как предполагают исследователи, клад мог быть собран в результате удачной торговой операции, например, продажи урожая: в 1602‒1603 годах, после двух лет неурожая, цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Возможно, владелец клада успел воспользоваться этим скачком цен.

Однако "вклад" остался невостребованным: владелец не вернулся за ним. Объяснить это можно множеством причин, но в периоды эпидемий, войн и других потрясений и бедствий, переживаемых обществом и государством, количество оставленных владельцами кладов резко возрастало. А в начале XVII века самым большим бедствием для страны стала, конечно, Смута, поставившая на грань выживания саму российскую государственность.

Кроме монет, изготовленных из высокопробного серебра, в сосуде находился медный крестик, который, видимо, должен был защищать клад, чтобы он не попал в чужие руки.

"Скорее всего, это оберег клада, чтобы никто, кроме хозяина клада, то есть владельца, не смог его взять. В Средние века были распространены заклинания кладов, а иногда в кладах даже встречается замок, а ключ у хозяина. И, действительно, те, кто занимается кладами, часто слышат истории, что эти заговоры действуют: например, с людьми, которые забирали себе такие клады, случалось что-то плохое. Но клад в Больших Дворах нашли те, кто не пытался его присвоить", – говорит Зайцев.

Все эти детали складываются, как мозаика, в единую драматическую картину жизни хозяина клада. Очевидно, что это была зажиточная крестьянская семья, которая могла скопить небольшие запасы, а затем, в короткий период правления Бориса Годунова, хозяин совершает какую-то выгодную торговую операцию, которая позволяет отложить очень крупную сумму, но ни он, ни остальные члены его семьи не успевают ею воспользоваться. Но кем был владелец клада, как к нему попали монеты из казны, почему он спрятал такую большую сумму, что произошло здесь в начале XVII века – ответы на эти вопросы ещё предстоит узнать.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз рассказывали о кладах. Так, мы говорили об испанском галеоне, хранившем сокровища на 17 миллиардов долларов, о немецком школьнике, нашедшем тысячелетний клад, зарытый, возможно, норвежским королём, и о крупнейшем кладе римских монет.