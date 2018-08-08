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Археология и история 45 минут назад

Новости Наука

8 августа 201811:51

6 рублей 23 копейки: владелец богатого "крестьянского" клада так и не вернулся за ним после Смуты

Горлышко сосуда специально сделано таким, чтобы при опрокидывании из него высыпалось меньше монет.
Фото Института археологии РАН.

Сотрудники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН во время охранных раскопок перед строительством автотрассы в Павлово-Посадском районе Московской области обнаружили клад начала XVII века: керамический сосуд с 623 серебряными монетами, отчеканенными во время царствований Ивана Грозного и Бориса Годунова. Это первый крупный "крестьянский" (то есть зарытый крестьянином) клад с таким составом, найденный археологами в целости и сохранности. Это позволяет реконструировать ситуацию, в которой он был спрятан. После изучения клад, как того требует закон, будет передан в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья.

"Этот клад поразил даже опытных специалистов. Его уникальность заключается не только в крупном размере и необычном составе, но и в его целостности. Он найден в процессе археологических раскопок, ни одна монета не утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ (на месте – прим. ред.), то есть там, где 400 лет назад её закопал хозяин", – говорит заместитель директора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.

История клада возле деревни Большие Дворы Павлово-Посадского района опосредованно связана с историей открытия Америки. С начала XVI века испанские галеоны начинают привозить в Европу огромное количество серебра из американских рудников, и в результате его стоимость падает. Примерно в 20-х годах XVI века этот процесс доходит и до России. Серебро на Руси тогда было главным монетным металлом: золотых монет чеканилось мало – как правило, это была царская награда за какие-либо заслуги. В обращении в основном были серебряные и медные монеты: копейка ("новгородка", новгородская денга), денга (полкопейки, "московка", или московская денга), полушка (четверть копейки). На тот момент в России не было серебряных рудников, и монеты чеканились из ефимочного серебра, то есть из привозных западно-европейских иоахимсталеров – крупной серебряной монеты, производимой в Иоахимстале в Богемии. В России в основу названия была взята первая часть слова, и серебряные монеты получили название "ефимков". С падением стоимости серебра в Россию поступают крупные партии талеров, из которых начинают чеканить серебряные копейки.

Тогда же российские дворяне, состоящие на военной службе, начинают брать часть оброка с крестьян не натуральным продуктом, а деньгами, которые нужны на покупку лошадей, оружия и на появившиеся тогда в России предметы роскоши. Крестьяне вынуждены выходить на рынок: продавать урожай, меха, мёд, ткани и другие товары собственного производства. В результате у крестьян появляются деньги, которые нужно где-то хранить.

Поскольку крестьянские дома (и большая часть городских построек) были деревянными и часто горели, самым надёжным способом хранения денег в то время становится керамический сосуд, который прячут в подполье или зарывают в землю возле дома.

С середины XVI века "крестьянские" клады становятся настолько обычным явлением, что гончары начинают делать кубышки – керамические сосуды для хранения денег. Кубышки были с широким туловом и очень узким горлом, чтобы, если сосуд случайно упал набок или перевернулся, из него выпала бы только небольшая часть денег, а остальные монеты застряли в узком горлышке. Горло кубышки закрывали какой-либо пробкой – деревянной, восковой или матерчатой. Прятали сосуды с монетами в подполье жилых и хозяйственных построек, во дворах, в приметных уголках садов и огородов.

"Фактически сколько было в деревне домов, столько и было кладов. Другое дело, что большую часть из них доставали сами владельцы и пускали в оборот. Но ежегодно по стране около сотни кладов оставались в земле: их владельцы умирали, уходили на войну и не возвращались", – говорит Василий Зайцев, старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея.

Такой "крестьянский" клад и нашли археологи на селище недалеко от современного поселка Большие Дворы Павлово-Посадского района. Поселение на этом месте, как полагают исследователи, существовало с домонгольских времен (XII–XIII век) и было жилым вплоть до XIX века. Довольно крупное (площадью в несколько тысяч квадратных метров) селище было открыто в 2015 году во время государственной историко-культурной экспертизы перед строительством скоростной автодороги М7 (Москва – Нижний Новгород – Казань). В 2018 году здесь начались спасательные археологические раскопки, в ходе которых учёные обнаружили тысячи артефактов – обломки керамической посуды, предметы быта, украшения. Были найдены и остатки деревянных построек, некоторые из которых относятся к концу XVI – началу XVII веков. На территории одного из дворов был найден клад – керамический сосуд-кубышка с серебряными монетами внутри.

Главная ценность клада, найденного возле Больших Дворов, в том, что он попал в руки археологов неразграбленным. Это позволяет воссоздать исторический контекст, в котором был сформирован клад, точно датировать его и нарисовать "портрет" хозяина клада. Изъятие даже одной монеты из клада или одного, как показалось бы неспециалистам, самого незначительного предмета влияет на правильность "прочтения": например, убранная монета может оказаться самой "старшей" или наоборот, "младшей", то есть более раннего и позднего года выпуска, что сильно изменяет датировку. Если клад находят чёрные копатели, то они редко бывают заинтересованы в тщательном исследовании всего культурного слоя, который дает наиболее полное представление не только о номинальной стоимости клада на антикварном рынке, но об условиях его формирования, об условиях жизни, бытовом устройстве и в конечном итоге о широком историческом контексте, в который оказался включен этот клад.

Находка в Больших Дворах позволит реконструировать полную картину жизни этого поселения и отчасти – хозяина клада. Уже сейчас понятно, что он был человеком состоятельным по крестьянским меркам: клад закопан во дворе, где также находился ледник с каменной обкладкой стен, а рядом стоял большой жилой дом.

Клад состоит из серебряных монет эпохи Ивана IV и Бориса Годунова. Почти 98% этих монет относится к периоду царствования Бориса, правившего в 1598–1605 годах: следовательно, клад был спрятан в самом начале XVII века, незадолго до Смутного времени – возможно, в 1601–1603 годах. Но особенно интересно, что большую часть клада составляют новые, не успевшие побывать в обращении монеты. Ранее археологи не находили "крестьянские" клады с такой крупной суммой и с таким необычным составом.

"Большая часть клада – это новые, только что отчеканенные, ни разу не бывшие в обороте монеты. Они не только не стёрлись – на них даже сохранились заусенцы, оставшиеся от чеканки. Это совершенно не свойственно крестьянским кладам, но тем не менее это именно он, потому что был закопан на территории небольшого поселения, в котором к началу XVII века было три-четыре двора", – отмечает Энговатова.

Всего в кубышке археологи нашли шесть рублей 23 копейки. По тем временам это была довольно большая сумма, на которую можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой. Размеры клада в Больших Дворах в два-три раза больше обычных "крестьянских" кладов XVI – начала XVII века, в которых было от 100 до 300 серебряных копеек. Как предполагают исследователи, клад мог быть собран в результате удачной торговой операции, например, продажи урожая: в 1602‒1603 годах, после двух лет неурожая, цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Возможно, владелец клада успел воспользоваться этим скачком цен.

Однако "вклад" остался невостребованным: владелец не вернулся за ним. Объяснить это можно множеством причин, но в периоды эпидемий, войн и других потрясений и бедствий, переживаемых обществом и государством, количество оставленных владельцами кладов резко возрастало. А в начале XVII века самым большим бедствием для страны стала, конечно, Смута, поставившая на грань выживания саму российскую государственность.

Кроме монет, изготовленных из высокопробного серебра, в сосуде находился медный крестик, который, видимо, должен был защищать клад, чтобы он не попал в чужие руки.

"Скорее всего, это оберег клада, чтобы никто, кроме хозяина клада, то есть владельца, не смог его взять. В Средние века были распространены заклинания кладов, а иногда в кладах даже встречается замок, а ключ у хозяина. И, действительно, те, кто занимается кладами, часто слышат истории, что эти заговоры действуют: например, с людьми, которые забирали себе такие клады, случалось что-то плохое. Но клад в Больших Дворах нашли те, кто не пытался его присвоить", – говорит Зайцев.

Все эти детали складываются, как мозаика, в единую драматическую картину жизни хозяина клада. Очевидно, что это была зажиточная крестьянская семья, которая могла скопить небольшие запасы, а затем, в короткий период правления Бориса Годунова, хозяин совершает какую-то выгодную торговую операцию, которая позволяет отложить очень крупную сумму, но ни он, ни остальные члены его семьи не успевают ею воспользоваться. Но кем был владелец клада, как к нему попали монеты из казны, почему он спрятал такую большую сумму, что произошло здесь в начале XVII века – ответы на эти вопросы ещё предстоит узнать.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз рассказывали о кладах. Так, мы говорили об испанском галеоне, хранившем сокровища на 17 миллиардов долларов, о немецком школьнике, нашедшем тысячелетний клад, зарытый, возможно, норвежским королём, и о крупнейшем кладе римских монет.

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