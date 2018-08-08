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Психология 1 час назад
Стресс помогает людям лучше усваивать плохие новости
Когнитивная наука доказала, что люди придают больше веса положительной информации, нежели отрицательной, по крайней мере, при формировании представлений о себе и своей жизни. Результаты недавнего исследования учёных из Университетского колледжа Лондона (UCL) демонстрируют, что такое искажение в сторону оптимизма, похоже, исчезает, когда люди находятся в стрессе. И это не так уж и плохо.
Существует такое понятие как оптимистический уклон или предвзятость, обозначающее стремление людей обращать больше внимания на хорошие новости, чем на плохие.
Авторы работы говорят, что такой оптимизм в целом помогает людям чувствовать себя благополучно и сохранять мотивацию. Но, как это часто бывает, у такого явления есть и обратная сторона: люди начинают недооценивать риски, даже когда они представляют для них серьёзную угрозу.
В пример можно привести заядлых игроков, которые запоминают солидные выигрыши, но "не помнят" более частые проигрыши.
Исследователям стало интересно, будет ли такой "закон оптимизма" действовать всегда?
Учёные пригласили принять участие в исследовании 35 человек, которых они разделили на две группы. Первой группе говорилось, что им нужно будет выступить с речью на неожиданную тему перед несколькими людьми после выполнения задания, а вторую предупредили лишь о простой письменной работе.
Не трудно догадаться, что добровольцы из первой группы волновались больше. Для качественной оценки их состояния, специалисты измеряли у них содержание кортизола (его часто называют гормоном стресса).
В рамках исследования всех участников попросили рассмотреть 40 неблагоприятных событий (например, автомобильная авария, нападение грабителя и другие) и оценить, может ли такое событие произойти конкретно с ними. Эта субъективная оценка фиксировалась учёными.
Затем учёные называли реальные шансы того, что с людьми могут случиться те или иные предполагаемые события. В своей работе они называют это "хорошими" и "плохими" новостями, где первые сообщали о том, что реальный риск был ниже, чем предполагали добровольцы изначально, а вторые сообщали об обратном.
Так, если люди предполагали, что шанс кражи их автомобиля был крайне мал, а учёные затем приводили статистику, говорившую об обратном, то это был пример плохих новостей.
После того как испытуемые узнавали реальные шансы вероятных событий, их снова просили оценить, могут ли такие события произойти конкретно с ними.
Как и ожидалось, не стрессовавшие добровольцы из второй группы усваивали "хорошие" новости лучше "плохих". То есть они уменьшали шансы того, что с ними могут произойти неприятные события, услышав "хорошие новости" (например, если они узнавали, что реальный риск попасть в ту или иную ситуацию у них был ниже, чем они предполагали). При этом они часто игнорировали "плохие новости", то есть продолжали недооценивать свой реальный риск даже после получения ценной информации о более сильных угрозах.
Люди же из первой группы показали другие результаты: испытуемые, находившиеся под стрессом в ожидании публичного выступления, одинаково внимательно относились к "хорошим" и "плохим новостям", обновляя свои оценки тех или иных рисков.
Иными словами, они принимали во внимание как негативную информацию, так и хорошие новости.
Таким образом, учёные выяснили, что стресс и чувство тревоги делают людей более способными обрабатывать и усваивать плохие новости.
Исследователи воспроизвели эксперимент с пожарными в Колорадо. Последние выполняли такое же задание онлайн во время смены. Их уровни тревоги и стресса не измерялись: учёные полагались только на отчёты огнеборцев о своём состоянии. И тут исследователи получили аналогичные результаты.
"В целом люди всегда настроены оптимистично, мы игнорируем плохое и принимает хорошее", — говорит один из авторов исследования доктор Тали Шарот (Tali Sharot) из UCL.
По её словам, участники демонстрировали такое положение дел, если чувствовали себя спокойно. "Но стоило им начать нервничать, как возникала другая картина. В этих условиях они становились более восприимчивыми к плохим новостям, даже когда эти новости не имели ничего общего с источником их беспокойства", — заключает Шарот.
Результаты исследования представлены в научном издании The Journal of Neuroscience.
К слову, специалисты ранее выяснили, как лучше сообщать людям о расставании и скорой смерти. Психологи же объяснили, почему рассказывать о плохих вестях лучше прежде, чем о хороших.
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