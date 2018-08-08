Краснодарский каннибал загремел в больницу, жена по-прежнему в СИЗО

Дмитрию Бакшееву – фигуранту резонансного дела, прозванному "краснодарским каннибалом", изменяют меру пресечения. Как сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю, его переведут из СИЗО в специализированное лечебное учреждение, поскольку у Бакшеева обнаружено опасное инфекционное заболевание.

Как сообщает краевое управление СК РФ, оно угрожает жизни "краснодарского каннибала", и он не может дальше находится в СИЗО. Также отмечается, что региональному главку Росгвардии уже направлено письмо об обеспечении охраны места содержания и лечения фигуранта резонансного дела об убийстве и расчленении женщины на территории общежития военного авиационного училища.

Об этой жуткой истории стало известно в начале сентября 2017 года. Тогда Дмитрий Бакшеев и его жена Наталья познакомились с женщиной, с которой стали выпивать.

Между ними возник конфликт, и, по версии следствия, Бакшеев убил новую знакомую. Затем, как сообщалось ранее, он расчленил тело убитой и сфотографировался с его фрагментами на мобильный телефон.

Однако телефон он потом потерял. Его вместе с шокирующими снимками на одной из улиц Краснодара случайно нашли рабочие-ремонтники и передали в полицию.

Впоследствии во время обыска в общежитии военного авиационного училища Краснодара, где жили Бакшеевы, были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе.

Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения, напоминает РИА Новости. В заключении генетической экспертизы сказано, что изъятые образцы принадлежат убитой женщине. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории были обнаружены и изъяты некоторые части тела убитой женщины.

Вместе с Дмитрием Бакшеевым в совершении этого преступления обвиняется и его супруга Наталья. Она также находится в СИЗО.