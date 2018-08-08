Зазывалы с громкоговорителями: как избавиться от рекламного звона в ушах
Громко, навязчиво и неэффективно: москвичей донимают зазывалы, рекламирующие товары и услуги с помощью мегафонов. Децибелы не снижают даже в часы, предусмотренные законом о тишине. По словам маркетологов, такая реклама не особо увеличивает прибыль. Так почему же горожан лишают покоя?
Жители дома на площади у Савеловского вокзала давно привыкли к шуму вокзала, но от этих криков готовы кричать сами. С утра двое молодых людей с мегафоном зазывают прохожих на распродажу верхней одежды. Жильцы все акции и спецпредложения знают наизусть — разумеется, не по своей воле.
— Нарушение конституционных прав полностью — право на отдых, на жизнь, на здоровье, на жилище, потому что мы просто не можем дома находиться!
"Буквально вот час назад я встал, поговорил в него. Смотрю — громко, думаю убрать", — рассказывает один из зазывал.
Но не убрал — даже в проливной дождь.
— У них эти распродажи практически каждый день. Они периодически снимают эти шарики и периодически их опять потом выставляют. И постоянно об этом трезвонят — очень громко!
Люди забыли, что такое тихий час — детей спать не уложить. Жалобы в полицию и в управу ничего не дают.
— Мы пишем — у нас столько этих писем, мы уже в этих письмах погрязли, но никто и ничего!
— Мимо, мимо не пройдите, вы на выставку зайдите!
Зою на Арбате знают все. Ходит со специальным громкоговорителем, который сразу же переводит ее текст на несколько языков, прямо под окнами Библиотеки истории русской философии. Уверена, что изучать труды мыслителей она никому не мешает.
— А здесь же ведь у нас хостел, их тут никого нет, так не жалуются. А еще если русскую народную песню включить, так вот здесь садятся все эти жители и песню слушают!
Со специальным устройством измеряем уровень шума: больше 80 децибел при норме в 60.
— А что, шепотом, что ли? Если вас померяешь, вы тоже будете. А голосом я могу еще громче кричать!
— Так вам не нужен мегафон?!
— Нет — тут из-за того, что китайский язык!
Как правило, услугами таких промоутеров пользуются мелкие торговые компании, которые не задумываются об эффективности. Маркетологи считают, что такая реклама может сработать только в одном случае.
"Когда они говорят конкретное предложение — например, сотовый телефон за 100 рублей, только сегодня, покупайте — есть призыв к действию, тогда это может работать. Если это просто стоящий и кричащий человек — то в лучшем случае это вызывает раздражение", — говорит руководитель PR -агентства Екатерина Кармак.
Фактически единственный шанс избавиться от рекламного звона в ушах — это полюбовно договориться с владельцами фирм, которые выставляют промоутеров. Такие случаи были. А крикуна с Савеловского вокзала все-таки забрал наряд полиции.
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