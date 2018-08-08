Рубль упал до уровня 2016 года

Курс российской валюты снизился до 65,07 рублей за 1 доллар. Последний раз такие показатели были в ноябре 2016 года. Причина резкого падения, уверены эксперты, – новые санкции. Несколько американских сенаторов подготовили законопроект, который направлен против российского государственного долга и отечественных банков, пишет агентство РИА Новости.

Причем, какие ограничения подготовили для российских банков, пока не известно. Это могут быть как арест их зарубежной собственности, так и запрет на операции с американской валютой. Кроме того, дешевеет нефть. Цена одного барреля опустилась ниже 72 долларов.