Пользователи Сети снова смеются над Терезой Мэй и ее реверансами

Интернет-пользователи гадают, куда делся позвоночник Терезы Мэй. В социальных сетях высмеяли неудачный реверанс британского премьера перед принцем Уильямом.

Фото уже разлетелось по всему миру. Комментарии к нему – самые разные, начиная с того, что у Мэй "шикарная растяжка", и заканчивая тем, что в скором времени премьер-министр будет молиться перед членами королевской семьи.

Ранее Тереза Мэй уже давала повод посмеяться над ее реверансами, напоминает телеканал "Россия 24". Несколько неуклюже, по мнению публики, она приветствовала королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон.