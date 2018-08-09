Ударили по лицу, разбили телефон: фанаты ПАОК напали на российских журналистов
МИД России начал проверку сообщений о нападении на российских журналистов в Салониках во время футбольного матча ПАОК — "Спартак". По версии греческого клуба, инцидент перед стартовым свистком был спровоцирован неприличным жестом одного из представителей СМИ в адрес фанатов местной команды.
История безумств фанатов ПАОКа — давняя. 6 лет назад УЕФА даже дисквалифицировал клуб за беспорядки в матче с "Рапидом", а в этом феврале тренеру "Олимпиакоса" попали рулоном бумаги в лицо: игру сразу отменили.
"Спартак" проиграл греческому ПАОК — 2:3 — в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые с 2008 года начал еврокубковый сезон с поражения. Тогда клуб на той же стадии были разгромлен киевским "Динамо" со счетом 1:4.
"Спартак" быстро повел в счете: мячи забили Ивелин Попов (7 минута) и Квинси Промес (17 минута). Однако ПАОК, уступая два мяча, не только отыгрался, но и забил третий — победный — гол. Греческая команда перестроилась, поменяла тактику, и москвичи на эти изменения вовремя не среагировали.
Одним из ключевых эпизодов матча стал пенальти, не реализованный Промесом при счету 2:3. Голландцу с трибуны светили лазерными указками в лицо, что могло помешать форварду при нанесении удара с 11-метровой отметки.
"Было сложно сконцентрироваться перед пенальти. Видел много зеленого лазера перед глазами. Я взял на себя ответственность, я промазал. Это мне очередной урок", — рассказал полузащитник "Спартака" Квинси Промес.
Матч со "Спартаком" носил для местных болельщиков принципиальный характер, потому что фанаты греческой команды традиционно имеют дружеские отношения с сербским "Партизаном" и московским ЦСКА — принципиальными соперниками "Спартака". До начала встречи московский клуб призывал своих болельщиков воздержаться от поездки в Салоники, учитывая тот факт, что фанаты соперника могут быть настроены враждебно.
В течение дня в соцсетях болельщиков появлялись записи о том, что их в Греции провоцируют, а также на них нападают местные фанаты с намерением отобрать клубную атрибутику. Во время матча спартаковских болельщиков, присутствовавших на трибунах, выводили с секторов службы безопасности, чтобы избежать непредвиденных случаев.
Еще одним показательным моментом стало отношение греческих болельщиков к российским журналистам. Перед началом игры несколько местных фанатов напали на представителей СМИ, завязалась небольшая стычка, которую оперативно разняли стюарды. По ходу встречи сотрудники службы безопасности не позволяли журналистам радоваться забитым голам, обращаясь с просьбой вести себя тише. После матча россиян эвакуировали со стадиона и отвезли на специально заказанных такси в аэропорт, где "Спартак" посадил их на свой чартерный рейс в Москву.
"Перед стадионом группы греческих болельщиков нападали на российских журналистов, били их по лицу, били ногами и, собственно, еле-еле нам удалось с конвоем полицейских пройти в пресс-ложу", — поделился увиденным спортивным журналист Максим Алланазаров.
"В какой-то момент они прыгнули, мне прилетело в лицо, у моего оператора сорвали рюкзак, начали искать какие-то красно-белые тряпки", — сообщил другой журналист Андрей Липовецкий.
Еще раз фанаты ПАОК у входа в ложу прессы стадиона "Тумба" напали на российских журналистов, в числе которых был и спецкор "Спорт-Экспресса" Дмитрий Зеленов. Хулиганы разбили его телефон, при этом сотрудники полиции бездействовали. Издание готовит официальную бумагу, которая будет направлена в УЕФА.
"Мы стояли с коллегами на входе в ложу прессы, нас было около семи человек, это было в охраняемой зоне, куда доступ есть только по аккредитациям, и туда подошли несколько человек — около десяти — в черных майках, активные фанаты ПАОК, они что-то нас спросили по-гречески, указали на татуировку одного из коллег на ноге, подумали, что это фанат "Спартака". Мы ответили, что нет, мы — не фанаты, а журналисты, после чего без всяких разговоров греки нас атаковали, одного парня ударили по лицу, мне разбили телефон. И полиция, и стюарды, которые тут же подскочили, они не стали задерживать нападавших, они задержали нас. В грубой форме поволокли в подтрибунное помещение, записали данные аккредитаций, паспортов", — изложил события журналист издания "Спорт-Экспресс" Дмитрий Зеленов.
Фанаты "Спартака" уже грозно намекнули грекам: "Добро пожаловать в Москву!" Надеемся, что продолжения этой истории не будет и до серьезных инцидентов дело не дойдет.
Сейчас
Рубль упал в ноябрь 2016
Картина дня
-
США объявили о новых санкциях против России
- Руководивший тушением пожара в "Зимней вишне" пытался покончить с собой
- У жены Башара Асада обнаружили онкологическое заболевание
- Фанаты ПАОК напали на российских журналистов
- Пользователи Сети снова высмеяли реверанс Терезы Мэй
Самое читаемое
-
Краснодарский каннибал загремел в больницу, жена по-прежнему в СИЗО
- На детской площадке в Москве нашли чемодан с расчлененкой
- "Была, как зомби": исповедь матери сестер Хачатурян, зарезавших отца
- В больнице пенсионерка со сломанной ногой ползала по лестницам
- Обезвожено пол-Анапы: детсады закрыты, к больницам едут цистерны
Авто.Вести.Ru
-
Названы сроки премьеры нового BMW 3 Серии
- Посмотрите, как девушки гоняют на военных "КамАЗах"!
- Новый Mercedes-Benz GLE научили прыгать (кроме шуток!)
- Российские цены на новый Kia Ceed: стал дороже, но богаче
- Новый кроссовер Hyundai Santa Fe слегка подорожал
Экономика
-
Зарубежные кредиторы отвернулись от Америки
- Новые таможенные пошлины на китайский импорт начнут действовать с 23 августа
- Маск заявил о планах продажи и делистинга Tesla
- Фильмы, визируемые Пентагоном: как дружат военные и Голливуд
- До последнего метра. Все объекты Urban Group решено достроить
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Синдром «мертвой» матери: что нужно об этом знать
- Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Так себе самец: ученые развеяли миф о сексуальной активности мужчин
- Чем полезна куркума: отличная память, здоровое сердце и профилактика рака
- Правда или миф: один алкогольный напиток в день спасет от деменции
Вести в 20.00
-
Жизнь хуже ада: рассказ матери сестер Хачатурян
- Роды в самолете удались. Подробности
- Мусульманок сравнили с постовыми ящиками
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
$1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
- Вышла Android 9 Pie
- ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- Внедрение российской мобильной ОС обойдется в 160 млрд рублей
Вести-Москва
-
В Новой Москве обманутые дольщики получают ключи от квартир
- Авария на МКАДе: три автомобиля разметало по дороге
- Предвыборная кампания: предложения москвичей и жалобы автомобилистов
- Во Внуково по ночам можно будет ездить из центра Москвы
- Триумфаторы международной олимпиады по географии готовятся к учебе в МГУ
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом
- Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов
- Сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника
- Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки