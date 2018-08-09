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9 августа 201811:05 Илья Казаков

Ударили по лицу, разбили телефон: фанаты ПАОК напали на российских журналистов

МИД России начал проверку сообщений о нападении на российских журналистов в Салониках во время футбольного матча ПАОК — "Спартак". По версии греческого клуба, инцидент перед стартовым свистком был спровоцирован неприличным жестом одного из представителей СМИ в адрес фанатов местной команды.

История безумств фанатов ПАОКа — давняя. 6 лет назад УЕФА даже дисквалифицировал клуб за беспорядки в матче с "Рапидом", а в этом феврале тренеру "Олимпиакоса" попали рулоном бумаги в лицо: игру сразу отменили.

"Спартак" проиграл греческому ПАОК — 2:3 — в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые с 2008 года начал еврокубковый сезон с поражения. Тогда клуб на той же стадии были разгромлен киевским "Динамо" со счетом 1:4.

"Спартак" быстро повел в счете: мячи забили Ивелин Попов (7 минута) и Квинси Промес (17 минута). Однако ПАОК, уступая два мяча, не только отыгрался, но и забил третий — победный — гол. Греческая команда перестроилась, поменяла тактику, и москвичи на эти изменения вовремя не среагировали.

Одним из ключевых эпизодов матча стал пенальти, не реализованный Промесом при счету 2:3. Голландцу с трибуны светили лазерными указками в лицо, что могло помешать форварду при нанесении удара с 11-метровой отметки.

"Было сложно сконцентрироваться перед пенальти. Видел много зеленого лазера перед глазами. Я взял на себя ответственность, я промазал. Это мне очередной урок", — рассказал полузащитник "Спартака" Квинси Промес.

Матч со "Спартаком" носил для местных болельщиков принципиальный характер, потому что фанаты греческой команды традиционно имеют дружеские отношения с сербским "Партизаном" и московским ЦСКА — принципиальными соперниками "Спартака". До начала встречи московский клуб призывал своих болельщиков воздержаться от поездки в Салоники, учитывая тот факт, что фанаты соперника могут быть настроены враждебно.

В течение дня в соцсетях болельщиков появлялись записи о том, что их в Греции провоцируют, а также на них нападают местные фанаты с намерением отобрать клубную атрибутику. Во время матча спартаковских болельщиков, присутствовавших на трибунах, выводили с секторов службы безопасности, чтобы избежать непредвиденных случаев.

Еще одним показательным моментом стало отношение греческих болельщиков к российским журналистам. Перед началом игры несколько местных фанатов напали на представителей СМИ, завязалась небольшая стычка, которую оперативно разняли стюарды. По ходу встречи сотрудники службы безопасности не позволяли журналистам радоваться забитым голам, обращаясь с просьбой вести себя тише. После матча россиян эвакуировали со стадиона и отвезли на специально заказанных такси в аэропорт, где "Спартак" посадил их на свой чартерный рейс в Москву.

"Перед стадионом группы греческих болельщиков нападали на российских журналистов, били их по лицу, били ногами и, собственно, еле-еле нам удалось с конвоем полицейских пройти в пресс-ложу", — поделился увиденным спортивным журналист Максим Алланазаров.

"В какой-то момент они прыгнули, мне прилетело в лицо, у моего оператора сорвали рюкзак, начали искать какие-то красно-белые тряпки", — сообщил другой журналист Андрей Липовецкий.

Еще раз фанаты ПАОК у входа в ложу прессы стадиона "Тумба" напали на российских журналистов, в числе которых был и спецкор "Спорт-Экспресса" Дмитрий Зеленов. Хулиганы разбили его телефон, при этом сотрудники полиции бездействовали. Издание готовит официальную бумагу, которая будет направлена в УЕФА.

"Мы стояли с коллегами на входе в ложу прессы, нас было около семи человек, это было в охраняемой зоне, куда доступ есть только по аккредитациям, и туда подошли несколько человек — около десяти — в черных майках, активные фанаты ПАОК, они что-то нас спросили по-гречески, указали на татуировку одного из коллег на ноге, подумали, что это фанат "Спартака". Мы ответили, что нет, мы — не фанаты, а журналисты, после чего без всяких разговоров греки нас атаковали, одного парня ударили по лицу, мне разбили телефон. И полиция, и стюарды, которые тут же подскочили, они не стали задерживать нападавших, они задержали нас. В грубой форме поволокли в подтрибунное помещение, записали данные аккредитаций, паспортов", — изложил события журналист издания "Спорт-Экспресс" Дмитрий Зеленов.

Фанаты "Спартака" уже грозно намекнули грекам: "Добро пожаловать в Москву!" Надеемся, что продолжения этой истории не будет и до серьезных инцидентов дело не дойдет.

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