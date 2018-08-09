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Здоровое долголетие и старение 1 час назад
"Допинг" для митохондрий обратил вспять ключевые процессы старения
Старение любого организм представляет собой комплекс разнообразных химических процессов. При этом одним из основных биологических движущих механизмов здесь является клеточное старение. То есть с возрастом всё большее количество клеток перестаёт делиться, хотя и сохраняет при этом свою метаболическую активность. Сначала иммунная система эффективно вычищает отмершие клетки, но позднее она перестаёт справляться с этой задачей, и "вышедшие из строя" клетки начинают накапливаться. И это не какой-то побочный эффект, а сама причина общего старения организма.
Поэтому именно этот процесс зачастую становится объектом исследований, целью которых является борьба за продление жизни человека. Приверженцами описанного пути является и большая команда специалистов из Университета Эксетера, которая уже долгие годы работает над проблемой клеточного старения по самым разным фронтам. В 2017 году учёные предложили новый подход к проблеме накопления клеток, утративших часть своих функций. Вместо медикаментозного удаления их из организма исследователи из Великобритании решили клетки омолаживать. С тех пор учёные занимались поиском подходящих химических соединений и, наконец, представили результаты своей работы.
В новом исследовании, которое возглавила Лорна Харрис (Lorna Harries), мишенью были выбраны митохондрии стареющих клеток кровеносных сосудов, а точнее конкретный процесс доставки "омолаживающего" сероводорода в эти органеллы. Известно, что минимальное количество газа способно дать толчок для выработки клетками большего количества "энергии", что позволяет затормозить и даже обратить вспять процесс старения.
Так откуда же в клетке неожиданно возьмётся "живительный глоток" сероводорода? Дело в том, что каждый наш ген может запускать выработку нескольких продуктов и существуют молекулярные переключатели этих процессов. Ключевыми элементами здесь являются так называемые факторы сплайсинга. Более ранние исследования указывали на то, что в случае процессов старения важную роль могут иметь факторы SRSF2 и HNRNPD.
Оставалось только найти агента, который "повернёт ручку" в нужную сторону. И таких химических соединений было смоделировано и синтезировано целых три — AP39, AP123 и RT01. Воздействие каждого из них показало снижение числа стареющих клеток в культуре на 40-50%.
В пресс-релизе университета профессор Харрис подчёркивает, что глобальной целью работы её команды и их коллег является не простое увеличение продолжительности жизни, а существенное улучшение её качества.
"Мы привыкли думать, что такие связанные с возрастом заболевания, как рак, диабет и деменция, имеют уникальную причину, — говорит Харрис. — Но в действительности мы наблюдаем как минимум один или два общих механизма. Мы сфокусировались на одном из них, и наши соединения потенциально предоставляют новые терапевтические подходы".
Более подробно с новым исследованием можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную авторами в журнале Aging.
Добавим, что научных достижений в вопросах борьбы со старением накоплено немало. И авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывают про самые выдающиеся из них. Например, недавно другая команда исследователей, воздействуя на митохондрии, обратила вспять такие видимые признаки старения, как облысение и морщины.
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