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9 августа 201812:35

Адвокат Сенцова просит помочь с переводом осужденного в крымскую больницу

Валерий Матыцин/ТАСС

Защита осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова просит уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина помочь его переводу из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму, передает "Интерфакс".

По словам руководителя правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, рассматривается вариант клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки в Симферополе, так как он оснащен всем необходимым. Чиков добавил, что в Симферополе есть врач, имеющий доступ к истории болезни Сенцова.

Как сообщалось, 25 июля ЕСПЧ призвал режиссера прекратить голодовку или хотя бы не отказываться от предлагаемого лечения.

По словам Чикова, ЕСПЧ "постановил, что Сенцова следует перевести в гражданскую больницу, которая должна располагаться ближе к месту проживания его семьи".

Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году, был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ 14 мая 2018 года. Сестра режиссера Наталья Каплан заявила накануне о серьезном ухудшении состоянии здоровья ее брата.

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