Ломбок в руинах: последствия землетрясения на индонезийском острове. Фотолента

6 августа на острове Ломбок в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9. Число жертв, согласно последним официальным данным, возросло до 319 человек. С серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тысяч остались без крыши над головой.