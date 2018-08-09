Кино под открытым небом: где и что показывают в столице?

Бесплатное кино в столичных парках: три десятка кинотеатров работают прямо под открытым небом. В программе более 150 картин: советская и зарубежная классика, новинки кинопоказа и, конечно, мультфильмы и киноленты для детей.

Парк "Ангарские пруды", на экране — "Гараж" Эльдара Рязанова. В кинотеатре под открытым небом сложно найти свободное место.

— Фильмы, которые давно уже не показывают в кинотеатрах, советская классика, воспоминания из детства, самые теплые. И, гуляя по парку, совмещаешь приятное с полезным.

Большие и мягкие кресла, площадка рассчитана на двести человек. Экраны — специальные, светодиодные, чтобы видно было и днем, и вечером.

— Очень удобно сидеть, прекрасно все сделано и оборудовано, очень удобно и от дождя, и от жаркого солнца.

Днем в основном показывают мультфильмы с расчетом на гуляющих с детьми мам.

— Пришли, немножко посмотрели одно кино, под него поспали, прошлись, в перерыве прогулялись, пришли сейчас, посмотрели еще кино.

А по вечерам на экранах появляются отечественные и зарубежные хиты. В репертуаре летних московских кинотеатров — более 150 картин.

"Состоять будет как из известных картин советского времени — "Я иду, шагаю по Москве", "Мы из джаза" и многие другие картины, — так и "Елки" — современная картина, картина Бондарчука "Притяжение", — рассказал председатель комиссии Московской городской Думы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист РФ Евгений Герасимов.

Всего в Москве работает 30 летних кинотеатров. Посмотреть любимые фильмы можно в каждом округе столицы.

Измайловский парк, Парк Победы, Печатники, а также Троицк и Зеленоград. Организаторы обещают и богатую дополнительную программу.

"Это и встречи творческие, и анимационные программы, мастер-классы, образовательные мероприятия. Эти площадки имеют многофункциональное назначение, могут даже трансформироваться, там могут быть даже танцплощадки организованы", — говорит руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Посмотреть кино в парке неподалеку от дома можно будет до 9 сентября. Все сеансы бесплатные.