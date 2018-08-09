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9 августа 201817:58

В Таиланде экс-монаху дали за мошенничество 114 лет тюрьмы, но потом 94 года скостили

https://www.bangkokpost.com

Уголовный суд Таиланда приговорил к 114 годам тюрьмы бывшего буддийского монаха Вирапхона Сукпхона, который был более известен как Нен Кхам, сообщает Bangkok Post. Судили экс-монаха за мошенничество в особо крупном размере по 29-ти эпизодам.

Впрочем, затем срок в 114 лет был сокращен судом до 20 лет тюрьмы, поскольку в УК Таиланда предусмотрены подобные послабления, если человек обвиняется по множественным эпизодам по одной и той же статье. Исключения составляют лишь статьи за незаконный оборот наркотиков, государственные преступления и преступления против жизни и здоровья.

Что же касается Нен Кхама, то он прославился среди прихожан благодаря своим молитвам и безотказным участием в буддийских церемониях, которые проводили на своих предприятиях их владельцы для улучшения собственной кармы и привлечения удачи.

В 2009 году он объявил о планах создать самую большую изумрудную статую Будды в мире и построить достойный ее большой храм.

Нен Кхам утверждал, что такую задачу поставил перед ним во сне индуистский бог Индра (которому в Таиланде и соседних странах поклоняются не только индуисты, но и буддисты).

После этого он призвал богатых прихожан делать пожертвования на создание храма и статуи, а в разгар катастрофического наводнения в 2011 году добавил к этому призыву еще и сбор средств на закупку за границей большого количества лодок для эвакуации пострадавших от наводнений.

Таким образом с 2009-го по 2013 год экс-монах получил от десятков состоятельных прихожан несколько миллионов долларов, передает РИА Новости.

В действительности же Нен Кхам тратил отданные на благотворительность средства на покупку дорогих автомобилей и роскошную жизнь за границей, куда он часто выезжал в гражданской одежде.

Кроме того, для своих заграничных путешествий он купил небольшой реактивный самолет класса "бизнес-джет". При этом Нен Кхам не стеснялся публиковать свои фотографии на борту собственного самолета в Интернете.

Разоблачение настигло Нен Кхама, когда он был уличен в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Сразу после этого его исключили из монашеского сообщества, он был официально "расстрижен" и пустился в бега.

На своем личном самолете бывший монах улетел в США. Однако прихожане, которые передавали ему миллионы долларов на благотворительность (причем, как наличными, так и в золоте) подали на экс-монаха в суд Таиланда.

Вскоре был выдан ордер на арест Вирапхона Сукпхона (Нен Кхама), Таиланд запросил у США его экстрадицию, и в 2017 году этот запрос был удовлетворен, передает РИА Новости.

При этом помимо 29 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, суд также рассматривает дело об изнасиловании Нен Кхамом несовершеннолетней девушки, и по этому делу решения суда пока нет.

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