Новейший российский "Тор" начинают продвигать за рубеж

Российский поставщик оружия "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным покупателям новую версию зенитного ракетного комплекса малой дальности Тор-Э2.

Как заявил глава компании Александр Михеев, несмотря на то, что это экспортная модификация, она сохранила все лучшие качества "Торов", которые поставляются российским вооруженным силам. Это означает, что ЗРК способен перехватывать любые воздушные цели, от беспилотников и крылатых ракет до самолетов и вертолетов, на расстоянии до 15 километров и высоте до 12 километров.

Одна батарея "Торов", а это 4 машины, может одновременно обстреливать 16 воздушных целей. Причем даже на ходу или с короткой остановкой. В боекомплект каждой пусковой установки также входят 16 ракет, что в два раза больше, чем у "Торов" предыдущих модификаций.

Что важно, каждая машина может работать самостоятельно: находить и обстреливать противника. Хотя конструкторы предусмотрели и возможность работы в команде или "в звене", когда разные пусковые обмениваются информацией и одна из них может "подсвечивать" цель всем остальным.

ЗРК "Тор" – один из немногих мобильных зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия, у которого ракеты находятся внутри корпуса и стартуют вертикально. Благодаря такому устройству они лучше защищены и при вылете из машины сразу попадают в луч радара системы наведения, который и направляет их к цели. "Тору" нужно всего 5-10секунд, чтобы засечь цель и обстрелять.