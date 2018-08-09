Илья Геркус: рады, что завершили трансферную кампанию на мажорной ноте

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус прокомментировал завершение трансферной кампании команды. Ранее железнодорожники подписали российского нападающего Федора Смолова.

Финансовые подробности сделки не разглашались. Однако по информации СМИ, стоимость сделки могла составить от 10 до 15 миллионов евро. Зарплата же нападающего будет составлять около 3 миллионов евро в год.

"Очень рады, что нам удалось завершить трансферную кампанию на такой мажорной ноте, подписав одного из лучших российских форвардов на сегодняшний день", — сказал Геркус, которого цитирует Чемпионат.com.