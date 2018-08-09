Чемпионат Европы. Захаров стал вторым в прыжках с трамплина, Кузнецов – третий

В шотландском Глазго продолжаются соревнования по прыжкам в воду в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов добавили еще две медали в общую копилку команды.

В прыжках в воду с трехметрового трамплина Захаров завоевал серебро, набрав 519,05 балла​​​. Третьим стал Кузнецов (508,05). Победу же одержал британец Джек Ло, в активе которого 525,95 балла.

Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете объединенного чемпионата Европы. В активе нашей команды 47 медалей: 22 золотые, 13 серебряных, 12 бронзовых