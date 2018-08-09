Юлия Ефимова завоевала третье золото на чемпионате Европы по плаванию

В шотландском Глазго продолжаются соревнования по плаванию в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Россиянка Юлия Ефимова завоевала третью золотую медаль на турнире.

В финальном заплыве на 50 метров брассом Ефимова показала лучший результат — 29,81 секунды​​​. Второе место заняла британка Имоджен Кларк (+0,53 секунды), третье — итальянка Арианна Кастильони (+0,60).

Ранее в Глазго Ефимова завоевала золотые медали еще на двух дистанциях брассом – 100 и 200 метров. Для сборной России по плаванию это золото стало девятым. В общей копилке объединенного чемпионата Европы в активе россиян 23 золотые награды.