Он прикрыл собой людей: в Волгограде вспоминают майора Ветчинова

В Волгограде почтили память Героя России майора Дениса Ветчинова. 9 августа 2008-го во время грузинской агрессии под Цхинвалом, когда колонна военных двигалась на помощь мирным жителям и российским миротворцам — он прикрыл собой от обстрела группу российских журналистов. Своей жизнью ему обязан, в том числе и наш военкор Александр Сладков.

Волгоград, центральное кладбище, ставшие традиционными поминальные мероприятия, посвящённые событиям в Южной Осетии.

Вот уже десять лет здесь собираются родственники, друзья, представители руководства Волгоградской области, все те, кто пришел почтить память погибшего в пятидневной войне Дениса Ветчинова.

Русский офицер, майор, который десять лет назад, во время уличных боёв в Цхинвале, спас и раненых однополчан и находящихся рядом с ними российских журналистов. Он прикрыл нас собой, погиб.

"Иначе он поступить не мог. После случая в Чечне, когда ранило друга Дениса, я испугалась и попросила, Денис, может быть ты

переведешься в другой город или даже уйдешь на гражданку? На что он мне ответил, что он не трус и свою работу, свою службу любит", — рассказала Екатерина Ветчинова, вдова Героя России.

В августе 2008 года батальонная группа, которая первой двигалась в Цхинвал, была окружена грузинскими подразделениями, вела бой, оттягивая на себя противника, дав возможность, находящимся в городе миротворцам выстоять до прихода основных сил.

"Мы же отстаивали интересы государства, а у государства два союзника: армия и флот. Армия показала свою способность выполнять. Самое главное — люди были готовы. Они были обучены, укомплектованы, офицеры знали и проявляли патриотизм, начиная от рядового, кончая генералом", — заявил Анатолий Хрулев, в 2008 году командовавший 58-й армией.

Почтить память Дениса Ветчинова приехали его бывшие сослуживцы со всех уголков России.

"Здесь находишься, мурашки по спине идут, как будто завтра опять на работу, завтра опять автомат чистить, как будто никуда и не уходил. Я уверен, он жив ровно столько, сколько о нем помнят, а помнить будут всегда", — говорит Алексей Ухватов, Герой России, в 2008 году – командир разведроты 135-го мотострелкового полка 58-й армии.

Памятные мероприятия в эти дни проводятся не только в Волгограде, во всех городах, где похоронены погибшие в "Пятидневной

войне" российские военные, в республиках Абхазия и Южная Осетия.