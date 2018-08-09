В гипсе ползком по лестнице: оскандалившейся поликлинике сделают новый лифт

Прокуратура Мордовии начала собственную проверку местной межрайонной больницы, в которой 70-летней пенсионерке со сломанной ногой пришлось сначала самостоятельно взбираться по лестнице на третий этаж, чтобы попасть на прием к травматологу, а затем также на коленях с уже загипсованной лодыжкой спускаться вниз.

В гипсе Анна Петровна уже третий день. Нога уже почти не болит, да и перелом не сложный, срастется быстро. Но вот свой визит в районную поликлинику она запомнит надолго.

"Я хотела быстро выйти и покинуть поликлинику очень быстро. Ну, как то было стыдно за себя, больно даже", — говорит Анна Кремлева, жительница города Ковылкино.

Кабинет травматолога в районной поликлинике располагается на третьем этаже. В медучреждении сломался лифт. Наступать на ногу нельзя, передвигаться пришлось в прямом смысле ползком.

Дочка пенсионерки выложила фотографии из поликлиники в социальные сети, и уже на следующий день в поликлинике были и следователи, и комиссия Минздрава, и журналисты. В регистратуре ответили, что лифт и не ломался вовсе.

- Женщина тогда у вас здесь ползала зачем?

- Ну, она, наверное, сама так захотела.

Однако заведующая подтвердила, инцидент был, но пенсионерка с поломанной ногой и ее дочери повели себя неправильно.

"Почему две взрослые женщины со своей мамой не могли зайти ко мне в кабинет и сказать: Елена Борисовна, у вас на данный момент лифт не работает", — удивляется Елена Чукарова, заведующая поликлиникой в городе Ковылкино.

Как пример заведующая показала коляски, которые предусмотрены для маломобильных граждан.

Медсестре, которая попала на фотографию с ползущей по ступеням Анной Кремлевой, пришлось пропустить очередную смену. Ее вызвали к следователю.

"Я предложила ей помочь, но дочь сказала, что она так не сможет, и полностью отказалась от моей помощи", — утверждает медсестра Марина Потапушкина.

Но все же один положительный результат у этой истории есть. После скандала республиканское Министерство здравоохранения пообещало выделить деньги на новый лифт, взамен постоянно ломающегося старого.