Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

В возрасте 60 лет из жизни ушел актер, режиссер и педагог Дмитрий Брусникин. Его уход — шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, многочисленных "брусникинцев", для всего нашего театрального сообщества, сообщили в пресс-службе МХТ Чехова. В этом театре актер играл и ставил спектакли более 30 лет. О дате и времени прощания с усопшим будет сообщено дополнительно.

"Сегодня умер Дмитрий Брусникин, наш лидер, наш художественный руководитель. Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить, впереди было очень много планов", — сообщили мхатовцы на сайте театра.

Дмитрий Брусникин – ученик и последователь Олега Ефремова. Режиссер был профессором Школы-студии МХАТ, где преподавал актерское мастерство, художественным руководителем "Мастерской Дмитрия Брусникина" и театра "Практика", заслуженным деятелем искусств России.

Глубочайшие соболезнования супруге режиссера Марине Брусникиной, их сыну Филиппу и всем родным и близким Дмитрия Брусникина выразили все актеры Московского художественного театра. Известно, что актер у мер в больнице.

Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в семье военнослужащего в Потсдаме.Он поступил в 1974 году в зеленоградский Московский институт электронной техники. В народном театре Зеленограда сделал первые шаги на театральной сцене. В 1977 году он взял академический отпуск, чтобы поработать машинистом сцены в Театре-студии киноактера.

А на следующий год подал документы сразу в три театральных вуза Москвы: Щепкинское, Щукинское театральные училища и Школу-студию МХАТ. Он прошел все три конкурса, но решил учиться в мхатовской студии, где курс набирал Олег Ефремов.

В 1994 году актер сыграл одну из главных ролей в ставшем популярным сериале "Петербургские тайны". На его счету роли в десятках спектаклей, а в фильмографии более 30 фильмов и сериалов.

"Дима — это какой-то удивительный человек. Для меня это актер нереализованных возможностей, который огромную часть своей жизни посвятил студентам школы-студии МХТ. Счастье, что он успел сделать свой театр. Не знаю, кто подхватит это знамя, но очень не хотелось бы, чтобы это пропало, — рассказал о своем товарище режиссер театра-мастерской Петра Фоменко Евгений Каменкович. — Мне кажется, что нет человека, с которым у него были бы плохие отношения. Он, как и Рома Козак, очень умели дружить. У меня только самые светлые воспоминания о Диме, от которого исходил только позитив. Светлая ему память".

"Это известие было шоком для меня и шоком для всех, кто знал, кто общался с Дмитрием Брусникиным. Это огромная потеря для каждого и для всего нашего театра, — подчеркнул режиссер Владимир Панков. — Особенно для театральной молодежи, которой он занимался искренне и активно. Он душу вкладывал в каждого и вырастил целое поколение молодых, которые сейчас занимают ведущие позиции в отечественном театре. Нет сил поверить в то, что произошло".

"Дмитрий Брусникин был человеком бесконечно преданным театру, — отметила народная артистка России Марина Зудина. — У Дмитрия была своя студия, было много планов, и вот такой неожиданный обрыв. У него начинался новый этап в жизни и это добавляет трагизма ситуации. Он был очень порядочным человеком. За это я его очень уважала. Вечная ему память".

Соболезнования родным и близким худрука театра "Практика" Дмитрия Брусникина выразил мэр Москвы Сергей Собянин.