Минское "Динамо" разгромило "Зенит" в квалификации Лиги Европы

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" потерпел разгромное поражение от минского "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Счет со штрафного после ошибки вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина на 12-й минуте открыл Урош Николич. Затем в первом тайме "сине-бело-голубые" пропустили еще дважды. У минчан отличились Владимир Хващинский (32-я минута) и Нино Галович (41-я). Ну а точку в матче на 67-й минуте поставил тот же Николич.

Ответная встреча команд пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" при пустых трибунах. Победитель противостояния сыграет с шотландским "Хибернианом" или норвежским "Мольде".