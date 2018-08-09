Скорая помощь к больной инсультом ехала два дня

Следственный комитет России по Тверской области возбудил уголовное дело по факту несвоевременного оказания медицинской помощи женщине, которая позже была госпитализирована с инсультом.

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Инцидент произошел 3 августа 2018 года в деревне Черногубово, где местный житель вызвал своей жене, которая себя плохо почувствовала, скорую помощь. Врачи приехали только спустя два дня, осмотрели женщину, измерили давление, сняли кардиограмму, вкололи несколько кубиков магнезии и порекомендовали обратиться к терапевту.

На следующий день состояние больной ухудшилось, и ее муж вновь стал вызывать медиков, но они не приехали. Тогда он самостоятельно отвез супругу в областную клиническую больницу, где женщине поставили диагноз – инсульт и оказали необходимую врачебную помощь.

По данному случаю проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.