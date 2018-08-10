Американский миллиардер попался на хранении наркотиков

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) задержан за хранение и перевозку наркотиков американский миллиардер, сооснователь телекоммуникационной компании Broadcom Генри Николас III.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина не мог попасть в свой гостиничный номер в Лас-Вегасе и призвал на помощь персонал отеля. Когда те открыли дверь, то обнаружили в помещении находившуюся без сознания подругу бизнесмена. На место происшествия были вызваны медики, которые привели женщину в чувство.

В ходе проверки гостиничного номера сотрудники службы безопасности отеля обнаружили два чемодана, один из которых был наполнен марихуаной, другой — более тяжелыми наркотиками, передает ТАСС. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали миллиардера и его девушку.