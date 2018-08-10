Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку

Несмотря на то, что негативному влиянию экранов на человека посвящены десятки научных работ, современные люди проводят всё больше и больше времени "в компании" телевизора, компьютера и смартфона. Впрочем, стоит заметить, что до настоящего времени оставалось непонятным, как именно свет дисплея способствует ухудшению зрения. Но теперь химики из Университета Толедо, наконец, выявили механизм, с помощью которого синий свет, исходящий от цифровых устройств, превращает содержащиеся в сетчатке молекулы в настоящие убийцы клеток.

Важнейшую роль в процессе зрения играет ретиналь – одна из форм витамина А. Это вещество входит в состав основных зрительных пигментов и участвует в создании нервных сигналов, из которых мозг формирует изображение. И поскольку без ретиналя фоторецепторы становятся абсолютно бесполезными, он должен постоянно производиться в сетчатке глаза.

В новом исследовании команда под руководством Аджита Карунаратне (Ajith Karunarathne) обнаружила, что под действием синего света ретиналь запускает реакции, в ходе которых появляются вещества, токсичные для клеток сетчатки. Именно этот процесс приводит к возрастной дегенерации жёлтого пятна, когда иммунная система постепенно перестаёт защищать клетки от разрушения.

В ходе эксперимента учёные вводили ретиналь в самые разные типы клеток, включая сердечные, раковые и нервные, после чего воздействовали на образцы светом различной длины волны. И каждый раз под лучами синей части спектра клетки погибали, в то время как другие виды освещения не оказывали негативного эффекта.

"Это действительно токсично. Фоторецепторные клетки глаза не восстанавливаются, и когда они умирают, то это навсегда", – объясняет в пресс-релизе университета соавтор исследования Касун Ратнаяке (Kasun Ratnayake).

Но есть и хорошая новость: оказалось, что от проделок ретиналя спасает антиоксидант альфа-токоферол – производная витамина Е. К сожалению, со временем, когда организм начинает стареть или когда иммунная защита ослабевает, способность таким образом бороться с воздействием синего света пропадает.

Только в США ежегодно выявляется два миллиона новых случаев макулодистрофии – группы заболеваний, при которых происходит поражение сетчатки глаза и нарушается центральное зрение. Понимание того, каким именно образом вездесущий синий свет влияет на здоровье человека, даёт надежду на разработку способов защиты молодого поколения в мире высоких технологий.

В настоящее время исследователи измеряют интенсивность света, поступающего от экранов различных устройств, чтобы смоделировать реакцию глазных клеток на естественное облучение, с которым люди сталкиваются в повседневной жизни.

По словам Карунаратне защититься от естественного синего света можно с помощью солнцезащитных очков, которые отсеивают эти волны вместе с ультрафиолетом. Кроме того, многие производители гаджетов сегодня устанавливают на свои новые устройства соответствующие программные фильтры. На старые модели устройств программы, отсеивающие синию составляющую, пользователи могут установить самостоятельно.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную в издании Scientific Reports.

Добавим также, что на сегодняшний день известны случаи восстановления сетчатки, например, с помощью генной терапии и стволовых клеток. Впрочем, пока это лишь экспериментальные разработки. Однако авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) отслеживают все нововведения в этой области.