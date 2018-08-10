Тема:
Наука на службе у слепых и слабовидящих людей 20 минут назад
Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
Несмотря на то, что негативному влиянию экранов на человека посвящены десятки научных работ, современные люди проводят всё больше и больше времени "в компании" телевизора, компьютера и смартфона. Впрочем, стоит заметить, что до настоящего времени оставалось непонятным, как именно свет дисплея способствует ухудшению зрения. Но теперь химики из Университета Толедо, наконец, выявили механизм, с помощью которого синий свет, исходящий от цифровых устройств, превращает содержащиеся в сетчатке молекулы в настоящие убийцы клеток.
Важнейшую роль в процессе зрения играет ретиналь – одна из форм витамина А. Это вещество входит в состав основных зрительных пигментов и участвует в создании нервных сигналов, из которых мозг формирует изображение. И поскольку без ретиналя фоторецепторы становятся абсолютно бесполезными, он должен постоянно производиться в сетчатке глаза.
В новом исследовании команда под руководством Аджита Карунаратне (Ajith Karunarathne) обнаружила, что под действием синего света ретиналь запускает реакции, в ходе которых появляются вещества, токсичные для клеток сетчатки. Именно этот процесс приводит к возрастной дегенерации жёлтого пятна, когда иммунная система постепенно перестаёт защищать клетки от разрушения.
В ходе эксперимента учёные вводили ретиналь в самые разные типы клеток, включая сердечные, раковые и нервные, после чего воздействовали на образцы светом различной длины волны. И каждый раз под лучами синей части спектра клетки погибали, в то время как другие виды освещения не оказывали негативного эффекта.
"Это действительно токсично. Фоторецепторные клетки глаза не восстанавливаются, и когда они умирают, то это навсегда", – объясняет в пресс-релизе университета соавтор исследования Касун Ратнаяке (Kasun Ratnayake).
Но есть и хорошая новость: оказалось, что от проделок ретиналя спасает антиоксидант альфа-токоферол – производная витамина Е. К сожалению, со временем, когда организм начинает стареть или когда иммунная защита ослабевает, способность таким образом бороться с воздействием синего света пропадает.
Только в США ежегодно выявляется два миллиона новых случаев макулодистрофии – группы заболеваний, при которых происходит поражение сетчатки глаза и нарушается центральное зрение. Понимание того, каким именно образом вездесущий синий свет влияет на здоровье человека, даёт надежду на разработку способов защиты молодого поколения в мире высоких технологий.
В настоящее время исследователи измеряют интенсивность света, поступающего от экранов различных устройств, чтобы смоделировать реакцию глазных клеток на естественное облучение, с которым люди сталкиваются в повседневной жизни.
По словам Карунаратне защититься от естественного синего света можно с помощью солнцезащитных очков, которые отсеивают эти волны вместе с ультрафиолетом. Кроме того, многие производители гаджетов сегодня устанавливают на свои новые устройства соответствующие программные фильтры. На старые модели устройств программы, отсеивающие синию составляющую, пользователи могут установить самостоятельно.
Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную в издании Scientific Reports.
Добавим также, что на сегодняшний день известны случаи восстановления сетчатки, например, с помощью генной терапии и стволовых клеток. Впрочем, пока это лишь экспериментальные разработки. Однако авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) отслеживают все нововведения в этой области.
Ранее по теме
-
Апельсины снижают риск развития опасного заболевания глаз23 суток назад
-
Гибкий сенсор открывает невиданные возможности для изучения сетчатки1 месяц назад
-
Операцию на сетчатке человеческого глаза впервые выполнили с помощью робота1 месяц назад
-
Инженеры изобрели новый метод восстановления зрения при близорукости2 месяца назад
-
Созданы контактные линзы, которые помогут дальтоникам различать цвета3 месяца назад
-
Самотонировка: созданы контактные линзы, темнеющие при ярком солнечном свете3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев сравнил новые санкции с объявлением экономической войны
- Российский фрегат выследил американскую подлодку
- 32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому
- Сенцов сфотографировался для омбудсменов
- Алехина вылетела за границу, невзирая на запрет
Самое читаемое
-
Умерла актриса Тамара Дегтярева, потерявшая ногу из-за гвоздя
- Краснодарский каннибал загремел в больницу, жена по-прежнему в СИЗО
- "Была, как зомби": исповедь матери сестер Хачатурян, зарезавших отца
- Медвежья услуга: подруга столкнула американку с 18-метрового моста
- 32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому на операции
Авто.Вести.Ru
-
Названы сроки премьеры нового BMW 3 Серии
- Футболиста Федора Смолова на год лишили прав
- Машину по ОСАГО починят старыми запчастями (владельца не спросят)
- Посмотрите, как девушки гоняют на военных "КамАЗах"!
- Новый Mercedes-Benz GLE научили прыгать (кроме шуток!)
Экономика
-
Доллар превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года
- Что будет, если Китай завтра опустит юань в свободное плавание?
- СМИ: США применят новые санкции против России из-за "дела Скрипалей"
- Саудовская Аравия лишила Канаду шанса "отвязаться" от США
- Где самый доступный бензин: топ-10 регионов России
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Синдром «мертвой» матери: что нужно об этом знать
- Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Так себе самец: ученые развеяли миф о сексуальной активности мужчин
- Чем полезна куркума: отличная память, здоровое сердце и профилактика рака
- Правда или миф: один алкогольный напиток в день спасет от деменции
Вести в 20.00
-
Вашингтон играет на обострение
- Ползком по больничной лестнице: видео позора
- Мигрантов из Африки продали в рабство
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
$1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
- Вышла Android 9 Pie
- ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- Внедрение российской мобильной ОС обойдется в 160 млрд рублей
Вести-Москва
-
Опасные окна: как защитить маленьких детей
- Собянин рассказал о работе мэра Москвы
- Кино под открытым небом: где и что показывают в столице?
- Выгул кошек против перепланировки: кто из соседей победит?
- Стройкой на берегу водохранилища в Подмосковье заинтересовалась прокуратура
- Судебные приставы открыли охоту на должников по автоштрафам
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом
- Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов
- Сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника
- Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки