Российские пловцы завоевали рекордное количество наград чемпионата Европы

В шотландском Глазго завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. Блестяще выступили российские пловцы, завоевавшие наибольшее количество наград.

Сборная России по плаванию завоевала 26 медалей – 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. На втором месте хозяева — британцы (9-7-8), третьими — итальянцы (6-5-11). Этот чемпионат стал самым успешным в истории нашей сборной. Ранее наиболее успешным считался чемпионат Европы 1981 года, на котором советские пловцы завоевали 24 медали – 10 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

"Великобритания была второй в общекомандном зачете в прошлом году на чемпионате мира в Будапеште, а сейчас мы были у них дома и обыграли их. При этом это лучшее выступление за всю историю с учетом советского времени. Так команда никогда не выступала", — заявил ТАСС первый вице-президент Всероссийской федерации плавания, заслуженный тренер СССР и России Виктор Авдиенко.