На даче в Подмосковье 3-летняя девочка отравилась насмерть, съев бабушкины таблетки

На даче одного из садоводческих товариществ Солнечногорского района Подмосковья 9 августа были обнаружены лежащими на полу в бессознательном состоянии двое детей: трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик.

Медики скорой, приехавшие по вызову, попытались их реанимировать, однако девочку спасти не удалось, а мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с диагнозом "отравление".

По предварительным данным, дети отдыхали на даче вместе с мамой, бабушкой и двумя малолетними сестрами. Воспользовавшись моментом, когда взрослых рядом не было, они залезли в сумку бабушки, достали оттуда таблетки и съели их.

Следователи проводят доследственную проверку. Уже обследованы семейно-бытовые условия жизни детей. Правоохранители пришли к выводу, что семья – благополучная.

Врачи сейчас борются за жизнь мальчика, сообщает управление СК РФ по Московской области.