Санкции: Россия заблокировала американскую заявку по "Агросоюзу"

Россия заблокировала заявку США в комитете Совбеза ООН по КНДР о введении новых санкций против российского банка "Агросоюз", якобы ведущего незаконную деятельность в нарушение действующего в отношении Северной Кореи санкционного режима, сообщает на своем сайте МИД РФ.

В российском ведомстве подчеркнули, что предоставленные американцами доказательства "совершенно неубедительны", а новые санкционные заходы США идут в разрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР, что "вызывает крайнее неприятие".

Неделю назад Минфин США включил банк "Агросоюз" в список лиц и организаций, с которыми американским гражданам запрещено сотрудничать. По данным ведомства, "Агросоюз" с 2009 по 2013 года проводил миллионные сделки через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам.