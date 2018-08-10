Всплывший из пруда Сталин канул в "Суть времени"

Представитель общественного движения "Суть времени" забрал обломки памятника Сталину, которые обнаружили несколько дней назад на дне обмелевшего пруда в городе Куса Челябинской области. Местный фотограф увидел и сфотографировал их.

Этот бетонный памятник стоял в местном парке, однако в 1960-х годах, во время развенчания культа личности "вождя народов", был сброшен в пруд и пролежал там больше 60-ти лет, пока не осушили пруд.

Когда обломки обнаружили, то местные власти заявили, что хотят памятник привести в порядок и отдать в местный музей. Однако представитель "Сути времени", забравший обломки, отказывается передавать их в местную администрацию или музей.

Как рассказала директор музейно-краеведческого центра Кусы Наталья Ростовцева в комментарии РИА Новости, его перевез на свой участок в частном жилом доме в Кусе Станислав Стафеев — представитель регионального общественного движения "Суть времени".

По словам Ростовцевой, это было сделано без согласования с администрацией города. "И передавать памятник нам он не собирается", — добавила она.

В музей, тем временем, узнав о находке, приходят посетители, желающие увидеть памятник, и уходят разочарованными. "Объяснить, какова его судьба, нам затруднительно", — говорит Ростовцева. Она также сообщила, что администрация города обратилась в полицию с заявлением о пропаже памятника.

Местные полицейские провели проверку, но состава преступления выявлено не было.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отметили, что неизвестно, кому официально принадлежит памятник, пролежавший в пруду более 60 лет.

Координатор челябинского регионального движения "Суть времени" Александр Забачев, со своей стороны, рассказал журналистам, что фрагменты памятника Сталину (верхняя и нижняя часть — ноги), действительно, находятся на частной территории у активиста их движения.

Сам Стафеев при этом говорит, что памятник не крал, а подобрал у пруда, когда тот находился там как бесхозный. Причем, подобрал открыто: это видели местные жители и представители общественной палаты города.

Активист говорит, что намерен его восстанавливать, и для консультации уже обратится к экспертам. По его словам, дальнейшая судьба памятника будет решаться с учетом мнения местных жителей.

"Мы проведем опрос", — пообещал Стафеев.

Забачев же добавил, что на восстановление памятника потребуются финансовые средства, и для этого движение объявит сбор средств открытым способом.

По его словам, у "Сути времени" есть подобный опыт – активисты уже восстанавливали памятные знаки в Челябинске.