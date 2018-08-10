Порошенко пожаловался на "кремлевские чары"

Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров отказаться от реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и не идти на поводу у России.

Газопровод Порошенко назвал троянским конем Кремля против энергетической и геополитической безопасности ЕС и заявил, что газопровод принесет катастрофические последствия для Евросоюза.

"Призываю наших европейских партнеров как можно скорее избавиться обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность", — написал украинский президент в своем Facebook.

Между тем, проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку Датскому энергетическому агентству на разрешение строительства "Северного потока-2" на альтернативном маршруте к северу от Борнхольма. Агентство начинает рассмотрение заявки. Первая заявка поступила в Данию в апреле 2017-го, и о решении властей по ней до сих пор неизвестно, сообщает РИА Новости.

Планируется, что газопровод проложат от российского побережья до Германии через Балтийское море. "Северный поток-2" пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны ряда стран, в числе которых, помимо России и Германии, Финляндия, Швеция и Дания. В международных консультациях по проекту также приняли участие Польша, Литва, Латвия и Эстония.