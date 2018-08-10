Пьяный американец едва не убил полицейского во время перестрелки на трассе

Двенадцать дней провел в коме полицейский из Пенсильвании Сет Келли, получивший четыре пули во время задержания пьяного водителя. Последний при виде наручников попытался вытащить оружие у стража порядка, а потом открыл огонь из своего пистолета, сообщает NBC10. Камера регистратора зафиксировала противостояние 22-летнего Даниэля Клари с правоохранителями.

Сам инцидент произошел 7 ноября 2017 года, однако видео было обнародовано только в минувший четверг, после получения согласия на публикацию со стороны семей участвовавших в задержании полицейских.

Клари остановили на трассе примерно в 30 километрах к северу от города Бетлехем за превышение скорости, но после пары фраз полицейский Райан Сейпл понял, что водитель нетрезв и вызвал на место Келли. Сет не смог пройти по прямой линии, притом что ему дали три попытки, однако продолжал настаивать на своей вменяемости. Поняв, что сейчас окажется в наручниках, нарушитель устроил драку, но был остановлен с помощью тазеров.

Впрочем, Клари быстро пришел в себя попытался вытащить пистолет у скрутившего его Сейпла, тем самым окончательно исчерпав лимит терпения полицейских — они принялись бить его кулаками по голове. Совладать с нарушителем им так и не удалось — водитель вырвался, обежал свой автомобиль, достал из салона пистолет и открыл огонь на поражение.

Келли получил четыре пули, но выжил — как отмечают врачи, во многом благодаря самостоятельно наложенному на бедро жгуту. В карете скорой помощи сердце полицейского остановилось, в госпитале он пробыл 25 дней, из них 12 — в коме.

Его напарник ответным огнем ранил усевшегося за руль хулигана, но он все равно скрылся с места и сам приехал в больницу, где и был задержан. Позже Клари, который прежде не фигурировал в сводках, предъявили обвинение в попытке покушения на убийство. Судебные слушания намечены на 31 августа.