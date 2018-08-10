В России появится национальный проект по развитию спорта

Правительство России разрабатывает отдельный национальный проект развития спорта в стране. Помощник президента России, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин подтвердил существование подобной инициативы.

На официальном сайте кремля появился перечень поручений президента России Владимира Путина к правительству по итогам состоявшегося 20 июля 2018 года совместного заседания Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета "Россия-2018", Одно из поручений главы государства — "обеспечить подготовку и проведение очередного заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему "О национальных целях и стратегических задачах развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период". Сроком исполнения этого поручения установлен март 2019 года.

"В преддверии Дня физкультурника разрешите поздравить вас и всех тех людей, которые занимаются спортом. Не обязательно спортом высших достижений. Тех людей, которые просто любят спорт. И для них будет сформирована новая программа, национальный проект по развитию спорта. Надеюсь, что правительство поддержит те инициативы, которые президент высказал на недавно прошедшем Совете по спорту", — приводит слова Игоря Левитина ТАСС

"В поручениях президента есть пункт, чтобы на следующем Совете по спорту, в следующем году, рассмотреть вопрос о национальных приоритетах развития спорта, потому что в национальных проектах спорта отдельно нет, а мы хотим, чтобы спорт, физическая культура получили свой нацпроект. Этот вопрос пока не решен, но президент правительству поручил рассмотреть возможность отдельного национального проекта. Правительство должно рассмотреть это в этом году", -- заявил помощник президента на церемонии награждения за подготовку российских спортсменов к Олимпийским Играм в Пхенчхане.