Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище

Поклонники скорбят об уходе театрального режиссера, актера, педагога и художественного руководителя театра "Практика" Дмитрия Брусникина. Он скончался 9 августа в возрасте 60 лет от сердечной недостаточности.

Как сообщалось ранее, прощание с Дмитрием Брусникиным начнется с 11 часов 13 августа в МХТ имени Чехова.

Отпевание пройдет в Храме Софии на Софийской набережной, а похоронят режиссера на Троекуровском кладбище Москвы, сообщается на странице театра "Практика" в "Фейсбуке".

Дмитрий Брусникин играл в десятках спектаклей на известных столичных сценах, снялся более чем в 30-ти фильмах и сериалах. Среди них в частности, "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Чемпионы", "Любовь на острие ножа" и другие.