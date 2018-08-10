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Поиск жизни в космосе 5 минут назад
Зарождающиеся планетные системы оказались фабриками по производству органики
Исследование древнейших метеоритов пролило свет на источник органических веществ в ранней Солнечной системе. По всей видимости, органика образовалась в результате процессов, типичных для формирования планетных систем. Это увеличивает шансы найти внеземную жизнь. Выводы учёных описаны в научной статье, опубликованной в журнале PNAS группой во главе с Ромэном Тартезе (Romain Tartese) из Манчестерского университета.
Жизнь на Земле существует благодаря органическим веществам. Но откуда взялась первичная органика, послужившая строительным материалом для зарождения жизни? Было ли её появление счастливой случайностью или закономерным этапом эволюции планетной системы? Ясно, что от ответа на этот вопрос зависят шансы астрономов обнаружить внеземную жизнь. Но трудно найти ответ, исследуя лишь земные породы.
"Земля – динамичная планета. Такие процессы, как тектоника плит и эрозия, стёрли большинство свидетельств раннего прошлого Земли", – объясняет Тартезе.
К счастью, космос иногда предоставляет человечеству своего рода машину времени.
"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о том, что такое хондриты. Вкратце напомним, что это своего рода "строительный мусор", твёрдое вещество времён образования Солнечной системы, не вошедшее в состав планет и других крупных тел. Именно оно составляет 90% известных метеоритов.
"Хондриты — это "снимки" ранней Солнечной системы, дающие ключевые сведения о том, как формировались и менялись протопланеты и планеты", – говорит Тартезе.
Особо редкой разновидностью "небесных камней" являются углеродистые хондриты. Они составляют лишь несколько процентов от общего числа метеоритов. Эти тела замечательны тем, что содержат органику, причём включающую основные химические элементы, необходимые для жизни: азот, кислород, водород, фосфор и серу.
Группа Тартезе провела два года, тщательно исследуя изотопный состав трёх углеродистых хондритов. И впервые учёные выяснили соотношение изотопов кислорода в метеоритах этого типа.
Предыдущие научные группы интересовались в основном изотопами водорода и азота. Однако именно кислород может нести ключевую информацию о процессах, приведших к образованию органики. Дело в том, что этот химический элемент имеет не два стабильных изотопа, как водород или азот, а целых три. Поэтому их относительное содержание несёт более богатую информацию. При этом кислород довольно распространён в углеродистых хондритах, составляя 10–20% массы их органической составляющей.
Собранные данные позволили учёным отбросить некоторые гипотезы формирования органики. Например, выяснилось, что они не образуются в криовулканах астероидов, как полагали некоторые специалисты.
Внушающий оптимизм вывод исследователей состоит в том, что органика метеоритов не захвачена из межзвёздной среды. Она образовалась из "родного" для Солнечной системы вещества, на что указывает её сходство по изотопному составу с Солнцем, планетами и астероидами.
Более того, авторы склонны полагать, что органическое вещество не является продуктом каких-то экзотических событий. Вероятно, оно появилось вследствие неизбежных химических реакций, происходивших в протопланетном облаке под воздействием молодого Солнца.
Этот вывод заставляет предположить, что и в других протопланетных дисках, которых астрономы обнаружили уже огромное количество, образование органики идёт полным ходом. А если так, то шансы обнаружить внеземную жизнь можно считать довольно реалистичными.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об органических веществах на Марсе, Церере, комете Чурюмова-Герасименко и межзвёздном скитальце Оумуамуа.
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